【國會暴亂】逾3萬人退出共和黨 暴亂事件掀退黨潮

美國前任總統特朗普被指煽動支持者闖入國會山莊，演變成國會暴亂。一眾共和黨支持者亦看不過眼，據悉有超過3萬名共和黨選民於事後更換黨籍。報道指，美國人大規模退黨情況屬前所未見，更為已經輸掉參眾兩院控制權的共和黨帶來暗湧。

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美媒整合選民註冊數據發現，自國會暴亂發生至今，已有超過3萬名共和黨選民更換了黨籍，更指以往從未出現類似情況。所流失的選民主要集中於關鍵搖擺州分，其中賓夕法尼亞州有1萬名選民退出共和黨，當中有3分之1人士註冊成民主黨、餘下3分2人則變更為無黨派或少數黨。

而賓夕法尼亞州同期只有約3,277名民主黨選民退黨，遠少於共和黨選民。

另一方面，北卡羅來納州及亞利桑那州分別有約6,000名及5,000名共和黨選民退黨；科羅拉多州亦有逾4,500共和黨人退籍，馬里蘭州有2,300名共和黨選民更改成無黨派人士。

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佛羅里達州選舉辨公室亦指，在國會暴亂事件發生的兩天內，邁阿密地區兩個郡有1,000名共和黨人退黨，同期只有96名民主黨人更換黨籍。

佛羅里達大學選舉項目主管、政治學教授麥克唐納（Michael McDonald）指，一般情況下，採取迅速行動更換黨籍的選民，有充分渠道接收資訊，而且對政治參與度較高，亦熱衷於投票，因此容易影響政黨得票率。

麥克唐納續指，由於目前未能掌握所有州分的政黨註冊數據，預料共和黨選民實際退黨人數將會更高。

責任編輯：郭麗明