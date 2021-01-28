智能身份證換領中心下周一起重開 只為已申請及預約市民辦理

因應疫情，政府日前暫停部分公共服務運作。入境處宣布，由2月1日起入境入境事務大樓各辦事處及轄下各分區辦事處、人事登記處、智能身份證換領中心以及各出生、死亡及婚姻登記處將重新開放。

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現時各間智能身份證換領中心只會為早前已完成申請手續的人士，提供領證服務及已預約的人士辦理換證手續，其他人士須預約時間處理。發言人指，現時1962至1963年出生人士的換證限期為1月30日，並因應疫情，正計劃延長其換證限期，惟詳情需稍後公布，另外於1970至1972年出生人士的換證限期為4月30日。

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責任編輯：潘曉豐