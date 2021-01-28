【新冠疫苗】拒阿斯利康「先到先得」生意邏輯 歐盟促以英生產線填供應

歐盟與英國新冠疫苗藥廠阿斯利康爭拗持續發酵，歐盟日前重申，要求阿斯利康履行承諾，向歐盟成員國供應合約列明的疫苗數量。

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歐盟衞生專員基里亞基季斯表示，27個歐盟成員國均一致要求阿斯利康履行合約精神，不能以合約上「盡力提供」的字眼，就無視需要按期交付的責任義務，拒絕阿斯利康先到先得的邏輯做生意。

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她又指，阿斯利康在英國的廠房沒有生產線問題，敦促阿斯利康從英國廠房撥出更多新冠疫苗予歐盟成員國，履行對歐盟的承諾。雙方於本周三舉行會談，商討應對疫苗供應量不足的問題。

英國首相約翰遜其後回應事件指，事件是歐盟與藥廠間的糾紛，英國仍然對疫苗供應維持信心。

歐盟與阿斯利康的合約細節早前嚗光，據報藥廠在今年1至3月，送抵歐盟的疫苗數量，比原先協議少60%的疫苗。另一方面，輝瑞藥廠向歐盟的疫苗供應亦出現延誤，其後法國賽諾菲藥廠表示會在年底前協助生產輝瑞疫苗1億2千5百萬劑。

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