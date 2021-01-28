  • 21°C
香港時間 : 2021128日 (四) 18:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黃金需求】世界黃金協會：去年黃金需求量下降14%　2009年以來首次低於4,000噸

Hot Talk 17:06 2021/01/28

分享：

去年第四季度金條和金幣需求同比增長10%，帶動年度零售投資總量回升3%。

世界黃金協會（WGC）公布，2020年全球黃金需求量下降14%至3,759.6噸，為2009年以來首次低於4,000噸。第四季度全球黃金需求（不含場外交易）783.4噸，下降28%，是自2008年第二季度全球金融危機爆發以來的最低位。

全球各地消費者在疫情封鎖、經濟疲軟和高金價的影響之下，第四季度全球金飾需求降13%至515.9噸，全年總量減少34%至1,411.6噸，創新低。

美國鑄幣局指去年金幣銷量大增5倍【下一頁】

第四季度金條和金幣需求同比增長10%，帶動年度零售投資總量回升3%，達到896.1噸；但較十年平均水平（1,199.5噸）仍有差距。儘管第四季度黃金ETF流出130噸，但全年流入量仍創下紀錄：全球黃金ETF持倉量增長了877.1噸。

2020年央行購金步伐大幅放緩，下半年趨勢體尤為明顯。第三季度小幅淨售金之後，各國央行於第四季度恢復了淨購金，但44.8噸的購金量遠低於5年平均季度淨購金量（約130噸）。全年央行的淨購金量下降59%至272.9噸，其中86%為上半年購入。

專家料今年底金價最牛看2300美元【下一頁】

黃金供應方面，全年黃金總供應量減少4%至4,633噸，是自2013年以來最大的年度降幅，因疫情對金礦生產的擾動。去年回收金總量增加了1%至1,297.4噸，一定程度上與礦產金產量下降相抵。

相關文章：【Bitcoin】比特幣將取代黃金？高盛︰黃金避險資產地位未受威脅

相關文章：【金價走勢】美元轉強不利金價 大行最牛仍睇2100美元

 

單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？

編輯：陳韻妍

ETF 黃金 金價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄481.4億、超購190.9倍
【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄481.4億、超購190.9倍
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄152.6億、超額認購82.6倍
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄152.6億、超額認購82.6倍
【快手科技IPO】快手孖展認購突破4200億、超額400倍　今截孖展中銀加碼至2000億（不斷更新）
【快手科技IPO】快手孖展認購突破4200億、超額400倍　今截孖展中銀加碼至2000億（不斷更新）
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）