【黃金需求】世界黃金協會：去年黃金需求量下降14%　2009年以來首次低於4,000噸

▲ 去年第四季度金條和金幣需求同比增長10%，帶動年度零售投資總量回升3%。

世界黃金協會（WGC）公布，2020年全球黃金需求量下降14%至3,759.6噸，為2009年以來首次低於4,000噸。第四季度全球黃金需求（不含場外交易）783.4噸，下降28%，是自2008年第二季度全球金融危機爆發以來的最低位。

全球各地消費者在疫情封鎖、經濟疲軟和高金價的影響之下，第四季度全球金飾需求降13%至515.9噸，全年總量減少34%至1,411.6噸，創新低。

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第四季度金條和金幣需求同比增長10%，帶動年度零售投資總量回升3%，達到896.1噸；但較十年平均水平（1,199.5噸）仍有差距。儘管第四季度黃金ETF流出130噸，但全年流入量仍創下紀錄：全球黃金ETF持倉量增長了877.1噸。

2020年央行購金步伐大幅放緩，下半年趨勢體尤為明顯。第三季度小幅淨售金之後，各國央行於第四季度恢復了淨購金，但44.8噸的購金量遠低於5年平均季度淨購金量（約130噸）。全年央行的淨購金量下降59%至272.9噸，其中86%為上半年購入。

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黃金供應方面，全年黃金總供應量減少4%至4,633噸，是自2013年以來最大的年度降幅，因疫情對金礦生產的擾動。去年回收金總量增加了1%至1,297.4噸，一定程度上與礦產金產量下降相抵。

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編輯：陳韻妍