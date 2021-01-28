【騰訊網易】大和：手遊公司促App商店降分成利行業增長 升騰訊目標價至850元

內地手遊開發商與渠道商爆分成爭議，大和資本認為，手遊公司現時正尋求第三方Android應用商店的分成比例由50%降至30%，更合理的利潤分配將支持手遊公司長期可持續增長，重申對中國綫上遊戲板塊的正面看法，首選騰訊 （00700） 、嗶哩嗶哩（美：BILI）和網易 （09999） 。

中國Android應用商店的抽成比例甚高，介乎30%至50%，但自2019年，《明日方舟》、《萬國覺醒》、《原神》等通過與心動公司 （02400） 旗下TapTap平台、嗶哩嗶哩合作，成功繞過傳統渠道發行。騰訊、網易現時亦正遊說第三方Android商店降低分成比例至30%。

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大和表示，應用商店削分成是全球的行業趨勢，主要由幾個原因驅動：1）應用商店的推廣效力並不值得其所要求的分成比例，因為遊戲玩家的偏好愈來愈多元，同時其他分發渠道如短視頻平台、遊戲社區、遊戲直播等湧現；2）業內更多呼籲遊戲創造者與平台之間的公平市場環境，隨著內地加強對平台經濟壟斷監管，「內容為王」的時代會到來；3）App未來可能不再是手遊的唯一形式，小遊戲、雲遊戲可能改變遊戲的發行方式。

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該行續指，遊戲公司享受更合理的利潤分配，將令行業更健康、更有活力，而刺激創新和進步。大和將騰訊目標價由700元調升至850元，評級「買入」，將網易目標價由187元調升至235元，料兩間公司將直接受惠。嗶哩嗶哩則為該行線上娛樂板塊的首選，目標價150美元，評級「買入」。

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編輯：陳健婷