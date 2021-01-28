  • 21°C
香港時間 : 2021128日 (四) 18:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊網易】大和：手遊公司促App商店降分成利行業增長 升騰訊目標價至850元

新經濟追蹤 17:01 2021/01/28

分享：

內地手遊開發商與渠道商爆分成爭議，大和資本認為，手遊公司現時正尋求第三方Android應用商店的分成比例由50%降至30%，更合理的利潤分配將支持手遊公司長期可持續增長，重申對中國綫上遊戲板塊的正面看法，首選騰訊 （00700） 、嗶哩嗶哩（美：BILI）和網易 （09999）

中國Android應用商店的抽成比例甚高，介乎30%至50%，但自2019年，《明日方舟》、《萬國覺醒》、《原神》等通過與心動公司 （02400） 旗下TapTap平台、嗶哩嗶哩合作，成功繞過傳統渠道發行。騰訊、網易現時亦正遊說第三方Android商店降低分成比例至30%。

騰訊斥資2.8億收購《奇妙人生》開發商Dontnod少數股權，請按【下一頁】

大和表示，應用商店削分成是全球的行業趨勢，主要由幾個原因驅動：1）應用商店的推廣效力並不值得其所要求的分成比例，因為遊戲玩家的偏好愈來愈多元，同時其他分發渠道如短視頻平台、遊戲社區、遊戲直播等湧現；2）業內更多呼籲遊戲創造者與平台之間的公平市場環境，隨著內地加強對平台經濟壟斷監管，「內容為王」的時代會到來；3）App未來可能不再是手遊的唯一形式，小遊戲、雲遊戲可能改變遊戲的發行方式。

84款國產遊戲獲發版號，騰訊《金屬對決》、中手遊《斗羅大陸：鬥神再臨》上榜，請按【下一頁】

該行續指，遊戲公司享受更合理的利潤分配，將令行業更健康、更有活力，而刺激創新和進步。大和將騰訊目標價由700元調升至850元，評級「買入」，將網易目標價由187元調升至235元，料兩間公司將直接受惠。嗶哩嗶哩則為該行線上娛樂板塊的首選，目標價150美元，評級「買入」。

更多【新經濟股】文章       

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【閲文股價】閲文急升2成創逾兩年高 攜手騰訊、百度入股網文平台中文在線

【美股焦點】大和唱好嗶哩嗶哩Bilibili來港二次上市　美股上望150美元、估值勢必超越快手

編輯：陳健婷

港股 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 心動公司（02400） 嗶哩嗶哩（美：BILI） 網易（美：NTES）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄481.4億、超購190.9倍
【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄481.4億、超購190.9倍
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄152.6億、超額認購82.6倍
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄152.6億、超額認購82.6倍
【快手科技IPO】快手孖展認購突破4200億、超額400倍　今截孖展中銀加碼至2000億（不斷更新）
【快手科技IPO】快手孖展認購突破4200億、超額400倍　今截孖展中銀加碼至2000億（不斷更新）
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）