  • 16°C
香港時間 : 2021129日 (五) 09:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

赤子城科技料去年總收入最多13.5億元人幣　股價升近7%

股市 09:26 2021/01/29

分享：

赤子城科技

赤子城科技 （09911） 公布，截至2020年12月31日止年度，預期集團將錄得總收入約10.5億至13.5億元人民幣，按年增長150%至250%，收入增長主要是由於社交業務的快速發展，包括用戶規模的增長、市場覆蓋的擴大、變現形式的多元化。赤子城科技股價高開6.9%，開報2.79元，成交557萬元。

期內未經審核營運數據，集團社交應用下載量達1.83億次，較2020年第三季度末上升約20.4%，社交應用平均月活達約1,136萬，遊戲應用下載量達1.52億次，較2020年第三季度末上升約23.58%，集團遊戲應用平均月活達約1,151萬。

集團表示，將繼續深耕社交賽道，加大視頻社交產品的研發投入。將透過為全球使用者提供優質的社交服務和內容，進一步拓展海外市場；將以社交業務為核心，推進遊戲等其他業務分部的多元發展，為股東創造更高價值。

【買 TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

港股 赤子城科技（09911）

上一篇文章

【遊戲驛站GME】Facebook將討論股票買賣群組羅賓漢下架

下一篇文章

【開市9點半】GME曾上400美元　炒作浪人踩人終結？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【遊戲驛站GME】美股收市後關鍵沽空數據出爐！散戶換馬隨時引爆市場
【遊戲驛站GME】美股收市後關鍵沽空數據出爐！散戶換馬隨時引爆市場
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄153億、超額認購83倍 機構投資者認購周五提早截止
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄153億、超額認購83倍 機構投資者認購周五提早截止
【新股IPO】微創心通醫療2160招股、今截孖展　孖展錄531億、超購211倍
【新股IPO】微創心通醫療2160招股、今截孖展　孖展錄531億、超購211倍
【快手科技IPO】快手孖展認購近4900億、超額465倍　今截孖展滙豐借出逾2000億孖展（不斷更新）
【快手科技IPO】快手孖展認購近4900億、超額465倍　今截孖展滙豐借出逾2000億孖展（不斷更新）