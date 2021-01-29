赤子城科技料去年總收入最多13.5億元人幣　股價升近7%

▲ 赤子城科技

赤子城科技 （09911） 公布，截至2020年12月31日止年度，預期集團將錄得總收入約10.5億至13.5億元人民幣，按年增長150%至250%，收入增長主要是由於社交業務的快速發展，包括用戶規模的增長、市場覆蓋的擴大、變現形式的多元化。赤子城科技股價高開6.9%，開報2.79元，成交557萬元。

期內未經審核營運數據，集團社交應用下載量達1.83億次，較2020年第三季度末上升約20.4%，社交應用平均月活達約1,136萬，遊戲應用下載量達1.52億次，較2020年第三季度末上升約23.58%，集團遊戲應用平均月活達約1,151萬。

集團表示，將繼續深耕社交賽道，加大視頻社交產品的研發投入。將透過為全球使用者提供優質的社交服務和內容，進一步拓展海外市場；將以社交業務為核心，推進遊戲等其他業務分部的多元發展，為股東創造更高價值。

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責任編輯︰梁浩碩