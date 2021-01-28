【愛的家口罩】Family Mask百家布印花款式口罩含菌量超標12.5倍　品牌其他口罩未有影響仍有售

▲ 愛的家在社交網站公布，相關口罩為一款百家布印花款式。

「愛的家」（Family Mask）一款口罩被香港海關驗出含菌量超標12.5倍，並呼籲市民立刻停止使用有關外科口罩，稱若有商戶出售亦應即時下架。據了解，涉事外科口罩為5片袋裝，每袋售價為15元。而海關在得悉化驗結果後，於昨日在涉案的連鎖化妝品集團中，分別位於銅鑼灣、灣仔、尖沙咀、佐敦、旺角及青衣共9間零售店，檢獲200包，即合共1,000片口罩。

愛的家在社交網站公布，相關口罩為一款百家布印花款式，並已即時停售和對相關產品展開全面回收工作，今晚稍後將公布詳情。愛的家更解釋，初步懷疑是其中一個批次的包裝程序發生問題，而引起是次事件。該品牌同時稱，相信該次為個別事件，其他產品並無受到影響。

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在該則帖文下方，有聲稱曾使用該款口罩的網民表示憂慮，並有反映口罩質素差，「質量一向差，早期口罩缺試用了，多次反映綫帶（耳帶）易斷，也見網上多人反映，扮聽不到，不回應」，並有「希望盡快查出問題所在，並妥善安排回收」。

然而，亦有網民表示支持，「繼續支持你地，香港生產，加油」、「出現錯誤即時糾正，承認錯誤，我會體諒你們的，日後監管好，我會繼續支持你們」，更有反批「真係一沉百踩！高質的香港人！」。

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小編在「愛的家」的官網上，可見有售其他產品，包括不同顏色的V99口罩、S99成人口罩。而在網店中更設有限定優惠，任選6款原創印花口罩，每款5片一包，30片裝售價為88元。愛的家更設有新春推廣，凡於官網或期間限定店購物滿300元，可獲贈10個利是封。

責任編輯：馬意文