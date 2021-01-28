  • 21°C
香港時間 : 2021128日 (四) 18:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】比亞迪將推出獨立高端品牌 大和予買入評級

股樓投資 17:51 2021/01/28

分享：

大和發表研究報告指，比亞迪（01211）計劃推出獨立高端品牌，以及新的分銷網絡；將於下半年推出的新純電動車平台將成為潛在催化劑。該行維持其「買入」評級，予目標價290元。

大和指，比亞迪推出獨立高端品牌後，將為高端品牌建立單獨的經銷網絡，情況類似於東風集團（00489）和上汽集團進入新能源汽車市場的行為。

【大行點睇】現價未反映煤價成本反彈　滙豐下調火電股盈利預測  詳情請看[下一頁]

大和表示，一汽紅旗的新車型 E-QM5 或將使用比亞迪的刀片電池，並且將於下半年推出。此前比亞迪收到了北汽、長安福特和理想汽車的電池交付訂單。該行續指，刀片電池更將於海外客戶方面取得突破，並有可能在2022年下半年開始批量交付。鑑於其在電池開發方面的進展，對公司未來分拆該業務上市表示樂觀。

比亞迪目標價一覽：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【大行報告】維達業績大行收貨　滙豐花旗野村齊上調目標價  詳情請看[下一頁]

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

比亞迪股份（01211）

上一篇文章

【大行點睇】恒安遭里昂降目標價至70元 料去年末季收入增長放緩

下一篇文章

加快社區疫苗接種 英國望三月初重開英格蘭區學校
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市
【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【快手IPO】快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
工業貿易署請人 符合5大條件 能操流利普通話更佳 月入30,200元
工業貿易署請人 符合5大條件 能操流利普通話更佳 月入30,200元
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
【遊戲驛站GME】散戶狂買GameStop淡倉損失慘重　散戶下一個目標是？
【遊戲驛站GME】散戶狂買GameStop淡倉損失慘重　散戶下一個目標是？