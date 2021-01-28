【大行點睇】比亞迪將推出獨立高端品牌 大和予買入評級

大和發表研究報告指，比亞迪（01211）計劃推出獨立高端品牌，以及新的分銷網絡；將於下半年推出的新純電動車平台將成為潛在催化劑。該行維持其「買入」評級，予目標價290元。

大和指，比亞迪推出獨立高端品牌後，將為高端品牌建立單獨的經銷網絡，情況類似於東風集團（00489）和上汽集團進入新能源汽車市場的行為。

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大和表示，一汽紅旗的新車型 E-QM5 或將使用比亞迪的刀片電池，並且將於下半年推出。此前比亞迪收到了北汽、長安福特和理想汽車的電池交付訂單。該行續指，刀片電池更將於海外客戶方面取得突破，並有可能在2022年下半年開始批量交付。鑑於其在電池開發方面的進展，對公司未來分拆該業務上市表示樂觀。

比亞迪目標價一覽：

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