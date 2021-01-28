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【航空告急】聯邦快遞將駐港機師調往三藩市 避港府強制機組人員隔離令

股市 16:34 2021/01/28

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聯邦快遞將駐港機師調往三藩市 避港府強制機組人員隔離令

港府擬即將要求獲豁免檢疫的飛機機組人員，將來抵港後需到指定酒店檢疫14日。有見及此，聯邦快遞（FedEx，美：FDX）發布備忘錄指，聯邦快遞會短暫將駐港機師遷往美國三藩市，公司將會支付機師與家屬在三藩市的酒店住宿費及自付費用，同時提供在香港的房屋津貼。

國泰航空招募自願員工連返21日才隔離，詳看【下一頁】

聯邦快遞指，雖然未清楚新措施的內容、確切執行時間，以及持續多久，但不希望未知因素阻止公司對可能會發生的事情採取行動，亦認為不適宜要求駐港駐港機組人員接受的隔離時間延長，令他們無法在完成飛行後與家人會面。

不過，有聯邦快遞的機師指，計劃有不足之處，因為很多機師的子女均在香港讀書，認為家庭在酒店長住數周、甚至數月有困難。

國泰發行可換股債集逾67億元，詳見【下一頁】

港府日前已宣布收緊機組人員檢疫安排，規定由本月23日起，所有過去21日曾到訪極高風險指明地區的抵港機組人員及獲豁免檢疫人士，均要到酒店自我隔離21日。

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編輯：袁諾曦

美股 聯邦快遞（FedEx，美：FDX）

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