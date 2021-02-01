【落糖落鹽@iM網欄】新一年由外脆內軟的鹽可頌開始

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【夢想本應翱翔@iM網欄】 初創合夥似戀愛 志趣相投各施所長
回想起一年多前除夕倒數，或許我們都沒有想過迎來的會是這麼不容易的2020。轉眼間，2021的一個月已經過去了，依舊不容易。可是在不容易的這些日子裡，我們卻多了不少獨處的時光。對我來說，做麵包的四小時就是可以療癒的放空時間── 只需全身專注在麵包身上，而成品往往又可以帶來更大的滿足感。
總是會在新年伊始時溫和或進取的新年目標，往往在年末的時候就會發現這些目標未能達到而感慚愧，而在新一年充滿幹勁地訂下新的目標，年復一年。「一日之計在於晨」，或許學會這個幸福感滿滿的鹽可頌食譜，從早餐開始作出改變，那我們是不是離達到我們一年的目標不遠了？
雖然鹽可頌跟它的兄弟可頌只差一字，同樣充滿牛油香，但是口感（和卡路里）卻差天共地。據說鹽可頌是由源於日本麵包店的一位師傅的忽發奇想。透過在傳統的butter roll裡面裹入牛油，在烘焙的過程中，牛油會隨之融化並在烤盤上形成煎的效果，令最後的成品底部酥脆，但內部保持極為鬆軟。入爐前在表面撒上鹽花，就是我們今日要做的鹽可頌了。今天的食譜是做十六個的份量，我知道肯定有讀者會說「這也太多了吧！」── 相信我，在烘烤的短短十幾分鐘內足以讓牛油香蔓延整個家，到時候你就會懊悔怎麼就只做了十六個！
16個份量
材料：
主麵團：
110g± 水
100g 鮮忌廉
60g 雞蛋
400g 高筋麵粉
40g 糖
6g 速發酵母
60g 牛油
餡：
80g 牛油 （切成每塊5g長條）
步驟：
小撇步：
作者__黃落糖（童瑤）簡介：
聽說每個成功廚師的第一步都是將鹽當糖放。一個大學家姐希望填飽小學妹妹個胃的烘焙/煮飯仔/周圍食/周圍玩的故事。
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撰文 : 黃落糖（童瑤）
欄名 : 落糖落鹽