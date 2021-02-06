【社企疫市求生】社企FOODSPORT轉推線上康體培訓　cafe330推急凍食品應變

▲ 不少社企正積極研究開發新技術，以及推出新方案應對疫情下的新常態。

香港社會企業總會最新發布調查指出社企在疫情下，希望政府能推出特別措施，協助度過難關。不過與此同時，不少社企亦正積極研究開發新技術，以及推出新方案應對疫情下的新常態。其中於2013年成立的社企「膳動衡 FOODSPORT」，專門為社會上有需要人士或團體籌集食糧，舒緩及解決他們的健康及飢餓等問題，以及提供企業健康及培訓，就將所有實體籌卡路里的活動都改為線上型式、在App上進行。

FOODSPORT創辦人黃子萌（Healthy）表示，該社企原本主要透過舉辦不同形式的運動，將參加者所消耗的卡路里轉化為同等卡路里 (或更多) 食物，以不同形式捐贈予社會上有需要人士或慈善團體，為他們籌集食物。亦透過食物義工服務分享所籌的食物給予受惠人士。

▲ （受訪者提供圖片）

不過在疫情下，因係限聚令及保持社交距離限制的關係，由去年2月開始已經無法正常舉辦實體的社區活動如為食跑」、「食物救援城市定向挑戰賽」，以及企業健康及培訓活動等。

所以為了應對疫情下的新常態，就將所有實體籌卡路里的活動都改為線上型式進行。他表示：

大眾只需要在指定日期內做運動，並使用任何手機App來記錄參加者運動時的卡路里消耗、時間及距離等，並將紀錄上載至線上捐卡路里平台上便可繼續捐卡路里幫助社群。

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線上夥海外國家合辦活動

另由於早前已開發線上捐卡路里平台，他表示，在疫情下很快地提供了線上方案給予大眾及企業繼續參與捐卡路里行動及保持收入，讓平台行動可擴展至海外國家如台灣、泰國等，以及與跨國企業合辦活動，舒緩各地區在疫情下面對的健康及飢餓等問題。

▲ （受訪者提供圖片）

他指出，在2020年成功為5間本地及1間海外食物銀行共籌到4,802,465千卡路里作食物捐，按2019年增長了25%；受惠人士約15,000人，按2019年增長了8%。

咖啡店cafe330推急凍食品 冀研新本地產品

此外，新生精神康復會（新生會）屬下的社會企業大部分為餐飲業務，包括有5間以身心靈健康為主題的咖啡店cafe330，更主要位於醫院及大學。其社會企業總經理黃素娟指出，雖然因各限聚措施下中央廚房的恆常訂單減少，但同時留意到在疫情下市場對即食及方便翻熱的食品類別需求更大。所以亦藉此推出急凍包及急凍點心等產品，增加了額外的收入，並為康復者開拓穩定工作機會。

而對應聖誕及緊接的農曆新年，亦有推出五色曲奇、選用新生農場有機蘿蔔和本地臘味製作的有機蘿蔔糕，期望增加額外收入及提供穩定工作。長遠而言，將嘗試製作及加工不同類別的食品，例如與飲食專家及名人廚師合作製作有機醃菜及西式醬料等；以及繼續與不用本地品牌研發新產品。

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記者：張寶燕