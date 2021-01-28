遊戲驛站GME成功屠鱷　散戶下一個逼空目標輪到誰？

遊戲驛站GameStop（美：GME）上演「散戶屠鱷」，兩大鱷宣布投降。散戶乘勝追擊並已經開始搵找一下隻目標，金融機構持淡倉重的股份頓成對象。

遊戲驛站GME後遺 WallStreetBets被Discord封殺、白宮SEC關注【下一頁】

根據S3 Partners的數據，潛在的目標包括Vir Biotechnology Inc （美：VIR）、3D Systems Corporation （美：DDD）和Sunpower Corp （美：SPWR），其淡倉均超過流通股份的30%。D.A. Davidson的分析師則在周三指出，Fastly Inc （美：FSLY）、j2 Global （美：JCOM） 這些被嚴重做空的股票也可能會被盯上。

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GameStop股價瘋狂 網站無法訪問 德美利證券出手限制交易【下一頁】

維珍銀河、AMC淡倉多

截至1月15日數據，GME 淡倉仍高達120%，但已較此前的138%回落。另外，維珍銀河（美：SPCE）及戲院股AMC（美：AMC）的淡倉亦分別高達逾72%及79%，股價極為波動的富波電視（美：FUBO）的淡倉近72%。而近期熱炒的黑苺（美：BB）及帕蘭泰爾技術（美：PLTR）的淡倉僅7.9%及9.7%。

據外電報道，前對沖經金經紀Will Meade在社交媒體上表示，Koss、AMC及Clovis Oncology（美︰CLVS）有機會成為Reddit散戶的爆買股。Will Meade認為，上述3隻股票沽空比率高於35%，而且價格低於10美元，有很機會成為散戶的新寵。

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編輯：吳敏芳