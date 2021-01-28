【大行點睇】現價未反映煤價成本反彈　滙豐下調火電股盈利預測

滙豐報告指，由於煤炭現價價格上升，對火力發電股看法轉審慎。該行指，在供應緊張下，煤炭升至今年1月每噸近1,000元人民幣的歷史高位，高煤價已成為火電股的主要風險。滙豐預計，今年煤炭價格平均在每噸615元人民幣，較原來預期增加近一成。

滙豐給予火電股目標價：

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滙豐補充指，即使煤價顯著上升，但市場對火電股的盈利預測並沒有下降，預計未來料將逐步反映，公司管理層的盈利目標亦將較市場預期差。同時，火電股面對金融市場更高ESG要求，將降低行業的估值。現時行業已相當於2021年市帳率0.3倍至0.5倍，為歷史較低水平，主要支持因素為A/H股折讓。

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