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【新股IPO】傳珠寶品牌APM Monaco擬在港上市 集資最多5億美元

股樓投資 16:17 2021/01/28

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消息指，維昇藥業計劃今年內來港上市，集資2億至3億美元。維昇藥業為內地內分泌相關治療領域生物科技公司，在本月9日剛宣布完成了1.5億美元B輪融資，而該輪融資由紅杉中國基金領投，奧博資本，夏爾巴投資，Cormorant, HBM Healthcare Investments, 鼎豐生科資本，Logos Capital，晨嶺資本跟投。

快手科技1024熱爆 抽幾多手快手科技才能穩獲一手？ 券商估300手 記得動員全家抽快手科技，見【下一頁】

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APM Monaco現有股東為Ascendis Pharma A/S，維梧資本(VIVO Capital)，Sofinnova Investments亦於B輪續加碼。
成立於2018年的APM Monaco，由Ascendis Pharma A/S與維梧資本領導的聯合投資人共同創立，Sofinnova Investments參與首輪投資。

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蘇州貝康醫療2170周三起招股 高瓴為上市前股東　入場費13818元抽唔抽？，見【下一頁】

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記者：張以正

港股
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