【新股IPO】傳珠寶品牌APM Monaco擬在港上市 集資最多5億美元

消息指，維昇藥業計劃今年內來港上市，集資2億至3億美元。維昇藥業為內地內分泌相關治療領域生物科技公司，在本月9日剛宣布完成了1.5億美元B輪融資，而該輪融資由紅杉中國基金領投，奧博資本，夏爾巴投資，Cormorant, HBM Healthcare Investments, 鼎豐生科資本，Logos Capital，晨嶺資本跟投。

快手科技1024熱爆 抽幾多手快手科技才能穩獲一手？ 券商估300手 記得動員全家抽快手科技，見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

APM Monaco現有股東為Ascendis Pharma A/S，維梧資本(VIVO Capital)，Sofinnova Investments亦於B輪續加碼。

成立於2018年的APM Monaco，由Ascendis Pharma A/S與維梧資本領導的聯合投資人共同創立，Sofinnova Investments參與首輪投資。

健倍苗苗2161招股抽唔抽 分銷保濟丸最為人熟悉 認購前告訢你的五大不可不知，見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

蘇州貝康醫療2170周三起招股 高瓴為上市前股東 入場費13818元抽唔抽？，見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正