波蘭擴大墮胎禁令範圍 民眾上街高呼支持生育選擇

波蘭日前正式執行擴大墮胎禁令適用範圍，觸發民眾上街示威。

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大批民眾在首都華沙市中心聚集，高叫支持生育選擇口號，並遊行至執政右翼政黨「法律與公正黨」的總部。有遊行人士表示，在擴大禁令後女性將可能因為被逼誕下有先天缺陷的嬰兒而受苦，形容決定是愚蠢。

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波蘭憲法法院去年十月頒布裁決，「胎兒異常」不能作理由，只容許在孕婦性命受威脅，或因刑事犯罪成孕方能墮胎，又修改罰則懲罰進行非法墮胎手術的醫生。裁決頒布後隨即引發當地1989年共產主義倒台後最大型示威，裁決其後暫緩執行，但在日前突然宣佈措施生效。

波蘭去年有約1100宗墮胎，當中逾1000宗與「胎兒異常」有關。有評論表示，波蘭政府的決定可能令到當地婦女尋求非法墮胎，或出國墮胎。

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