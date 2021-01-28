【香港出口】DHL公布今年首季「DHL香港空運貿易領先指數」　整體空運指數料微升0.6點至31.8點

▲ DHL Express（香港）今日公布2021年第一季度的「DHL香港空運貿易領先指數」（DTI）。（資料圖片）

DHL Express（香港）今日公布2021年第一季度的「DHL香港空運貿易領先指數」（DTI），反映和探討以香港為業務中心，並參與入口或出口空運貿易的公司，對香港空運貿易、各項基本因素、市場反應和主要商品貿易的展望。而在疫情下，41%空運用家表示，於上一季錄得收支平衡，12%錄得盈餘，有47%則錄得虧損。

在過去一年，香港空運用家為了應對疫情帶來的變化，較常採取減省成本、注資或補貼，以及將業務過程電子化等。有三分之二的空運用家相信，若香港加入《區域全面經濟夥伴關係協 定》(RCEP)，可為其業務帶來益處。

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食物及飲料、衣飾、鐘錶及首飾指數回升

報告顯示，整體空運指數預測中，從去年第四季的31.2點微升0.6點至今年首季的31.8 點。當中，出口和入口均有改善，出口或轉口指數從去年上季的31.9點，微升0.1點至32點，並以美洲及日本錄得最大升幅。至於入口指數，則從上季的29.8點，上升1.6點至31.4點。

商品類別方面，食物及飲料指數出口或轉口有較佳表現，有望彌補入口輕微下降，將上升3點至35點。衣飾指數、鐘錶及首飾指數為唯一於中國內地錄得顯著升幅，數據更連續兩個季度向上攀升，有望上升至29點。

至於其他如電子產品及部件指數，從去年第四季的高位回落，下跌3點至32點。而禮品、玩具及家庭用品指數受挫於歐洲地區，同樣下跌，跌3點至34點。

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中美關係有望緩和 惟港商對中國市場展望較保守

隨着第46任美國總統拜登上場，中美緊張關係有望放緩，空運用家對中美關係與行業展望均抱持樂觀態度。 惟受訪者對中國內地的展望較保守，拖低整個亞太地區的上升幅度。亞太地區指數則上升2點至33點。

其他地區方面，美洲指數將持續錄得上升趨勢，並今年首季上升6點至40點，屬表現最好的地區。 然而，歐洲指數雖然在緊急訂單方面有正面展望，回復至2020年第三季相若水平，但進出口預測較上一季負面，較上季下跌6至25點，成為唯一錄得跌幅的地區。

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責任編輯：馬意文