【新冠疫苗】以色列逾8成人口已接種 形容與變種速度鬥快

全球新冠肺炎疫情肆虐，多國均加快為國民接種新冠疫苗。早前牛津大學指，以色列的新冠疫苗接種比例冠絕全球。以色列周三（27日）表示，以色列82%的人口已經接種新冠疫苗，但距離目標95%的新冠疫苗接種率仍有距離。以色列總統內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）形容，接種新冠疫苗猶如競賽。

內塔尼亞胡在線上論壇活動表示，以色列已經為國內82%的人接種了疫苗，但仍認為是不足。

他指，以色列目標為最少要為95%的人口接種，形容仍是一項艱巨的任務。而為剩下的5%人口接種，則最具挑戰性，因為這些人始終反對疫苗。

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談及英國新冠變種病毒，內塔尼亞胡認為，未來將會出現更多突變，並成為生活中的一部分，但人類最終可以克服。他表示現時疫苗接種計劃和病毒變種速度間的比賽，宛如一場沒有軍備的軍備競賽。

內塔尼亞胡亦讚許國家接種計劃做得好，認為其原因是在不考慮價格的情況下，迅速購入大量疫苗。內塔尼亞胡認為，以色列的分發疫苗系統效率高，可以成為「世界群體免疫實驗室」。

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內塔尼亞胡表示自己曾和輝瑞（Pfizer）、Moderna和其他疫苗生產商通話，單和輝瑞首席執行官就有21次通話記錄。他透露以色列和輝瑞的購買合約，是凌晨2點敲定的。內塔尼亞胡笑言，自己並沒有經常致電疫苗生產商，只是大概一日5次罷了。

責任編輯：李俊儀