  • 22°C
香港時間 : 2021128日 (四) 16:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】以色列逾8成人口已接種 形容與變種速度鬥快

環球社會熱點 16:23 2021/01/28

分享：

全球新冠肺炎疫情肆虐，多國均加快為國民接種新冠疫苗。早前牛津大學指，以色列的新冠疫苗接種比例冠絕全球。以色列周三（27日）表示，以色列82%的人口已經接種新冠疫苗，但距離目標95%的新冠疫苗接種率仍有距離。以色列總統內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）形容，接種新冠疫苗猶如競賽。

內塔尼亞胡在線上論壇活動表示，以色列已經為國內82%的人接種了疫苗，但仍認為是不足。

他指，以色列目標為最少要為95%的人口接種，形容仍是一項艱巨的任務。而為剩下的5%人口接種，則最具挑戰性，因為這些人始終反對疫苗。

以色列逾1.2萬人接種輝瑞疫苗後仍確診 【下一頁】

談及英國新冠變種病毒，內塔尼亞胡認為，未來將會出現更多突變，並成為生活中的一部分，但人類最終可以克服。他表示現時疫苗接種計劃和病毒變種速度間的比賽，宛如一場沒有軍備的軍備競賽。

內塔尼亞胡亦讚許國家接種計劃做得好，認為其原因是在不考慮價格的情況下，迅速購入大量疫苗。內塔尼亞胡認為，以色列的分發疫苗系統效率高，可以成為「世界群體免疫實驗室」。

以色列研究：逾60歲長者接種首劑輝瑞疫苗有效率僅33% 【下一頁】

內塔尼亞胡表示自己曾和輝瑞（Pfizer）、Moderna和其他疫苗生產商通話，單和輝瑞首席執行官就有21次通話記錄。他透露以色列和輝瑞的購買合約，是凌晨2點敲定的。內塔尼亞胡笑言，自己並沒有經常致電疫苗生產商，只是大概一日5次罷了。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【英國疫情】學校3月前不重開 2月22日公布解封路線圖
2021/01/27
【英國疫情】學校3月前不重開 2月22日公布解封路線圖
【牛津疫苗】阿斯利康稱全天候解決減產 為延期交付辯護
2021/01/27
【牛津疫苗】阿斯利康稱全天候解決減產 為延期交付辯護
【牛津疫苗】疫苗工廠外發現可疑包裹 員工一度疏散
今日
【牛津疫苗】疫苗工廠外發現可疑包裹 員工一度疏散
【牛津疫苗】斥阿斯利康如「豬肉舖」 歐盟拒先到先得
今日
【牛津疫苗】斥阿斯利康如「豬肉舖」 歐盟拒先到先得
【新冠疫情】報告﹕新西蘭抗疫措施最佳 美國接近包尾
今日
【新冠疫情】報告﹕新西蘭抗疫措施最佳 美國接近包尾
人口 疫情 英國 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 Moderna（美：MRNA） 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 疫苗 以色列 內塔尼亞胡

下一篇文章

【新冠疫情】報告﹕新西蘭抗疫措施最佳 美國接近包尾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【彈劾特朗普】前律師：他或已私下特赦自己及子女
【彈劾特朗普】前律師：他或已私下特赦自己及子女
新型冠狀肺炎全球疫情（01月28日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月28日 時間16:00）
【拜登上任】拜登簽令「買美國貨」 加拿大表示憂慮
【拜登上任】拜登簽令「買美國貨」 加拿大表示憂慮
有白宮官員人工竟高過特朗普 年薪多逾百萬
有白宮官員人工竟高過特朗普 年薪多逾百萬
【拜登上任】禁止聯邦政府稱「中國病毒」 因恐種族歧視
【拜登上任】禁止聯邦政府稱「中國病毒」 因恐種族歧視
【國會暴亂】18歲少年篤灰 向FBI告發父親參與暴亂
【國會暴亂】18歲少年篤灰 向FBI告發父親參與暴亂