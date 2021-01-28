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【以色列疫苗】接種神速 總理透露一日5次致電藥廠

環球社會熱點 19:33 2021/01/28

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全球新冠肺炎疫情肆虐，多國均加快為國民接種新冠疫苗，以色列的新冠疫苗接種比例冠絕全球。以色列總理內塔尼亞胡周三（27日）表示，以色列82%的長者已經接種新冠疫苗。他並透露，與藥廠聯繫頻繁，一日5次致電藥廠，單和輝瑞首席執行官就有21次通話。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周三出席綫上舉行的達沃斯世界經濟論壇時表示，自己常常和輝瑞（Pfizer）、Moderna和其他疫苗生產商通話，單和輝瑞行政總裁就有21次通話記錄。

他透露以色列和輝瑞的購買合約，是凌晨2點敲定的。內塔尼亞胡笑言，自己並沒有經常致電疫苗生產商，只是大概一日5次罷了。

以色列逾1.2萬人接種輝瑞疫苗後仍確診 【下一頁】

內塔尼亞胡表示，以色列已經為國內82%長者人接種了疫苗，但仍認為是不足，並稱接種新冠疫苗猶如競賽，要和病毒變種速度鬥快。他稱以色列目標為最少要為95%的人口接種，形容仍是一項艱巨的任務。

內塔尼亞胡亦讚許國家接種計劃做得好，認為原因是在不考慮價格的情況下，迅速購入大量疫苗。內塔尼亞胡認為，以色列的分發疫苗系統效率高，可以成為「世界群體免疫實驗室」。

以色列研究：逾60歲長者接種首劑輝瑞疫苗有效率僅33% 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

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