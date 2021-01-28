【人民幣定期存款】銀行搶攻3個月人幣定期存款 最高息達2.4厘

▲ 招商永隆加3個月人幣息至2.4厘，晉軍成高息王。

年關在即，跨境拆息持續高企，4中小行爆搶存戰，鬥加人民幣定存息，市料短存最具上升空間，當中3個月期更是主戰場。建行亞洲今天（1月28日）全面加人幣定存息，當中最高是3個月期，驟升0.3厘，新息率為2.1厘。但以相同存期計，招商永隆最近連番加人幣定存息，3個月短存加至2.4厘，累升0.2厘，取代南商膺冠全城的人幣定存息率。

銀行搶攻3個月人幣定存，最新息率可按下圖了解

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專家以聯儲局剛議息，因通脹難達標，加息暫無期，市料弱美元暫利好人民幣，相信首季在岸價高企在6.49。

而華僑永亨及大眾銀行更兩連加，全面上調短中長期人幣定存息，如華僑永亨把3個月人幣定存年息調高至2.1厘，跟建行亞洲看齊，既重上兩厘大關，亦打入5甲榜。離岸拆息今天全線扯升至逾3厘，3個月拆息報3.01厘，港銀新春前的加息浪，在牌面上未致蝕息搶存。

專家展望今年人民幣前景，中信銀行（國際）有限公司首席經濟師廖群博士回應本報查詢指，人民幣兌美元料先升後逐漸回貶。

今年人幣走勢 需緊盯4大因素

展望2021年，人民幣兌美元走勢取決於4大因素，包括:1、美元指數的走勢；2、新冠疫情的演變；3、人民銀行對於人幣匯率的政策取向：4、以及美國總統拜登對中美關係的處理。

專家點睇人民幣滙價？【下一頁】

廖群逐一拆解，美元走勢預期逐步回升，意味着其它貨幣，包括人民幣都將面臨貶值壓力。疫情方面，中美兩國將在疫苗面世後受惠，但由於去年美國疫情遠較內地嚴重，今年改善的效果會高於中國。至於人行的政策取向，人幣已大幅升值，其希望保持人幣匯率在合理均衡水平，基本穩定的意願將更加強烈，從而將採取更多措施，防止人幣進一步升值。

而中美關係方面，預計拜登的對華政策與特朗普相比，大方向雖不會改變，但做法上會緩和，令中美關係將有所改善。綜合而言，預計今年人民幣兑美元先升後貶，首季度末料見6.49，年底報6.61。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪