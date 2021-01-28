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【喜上加喜】為家人住好些　花逾千萬購維景灣畔　成功換樓賀生日

股樓投資 16:22 2021/01/28

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置業是人生大事，為了改善家庭生活環境，將軍澳有買家花逾千萬買樓，更成功於生日當天入市，可算喜上加喜。利嘉閣蔡庭勇說，將軍澳維景灣畔5座高層A室，實用面積約660平方呎，三房套間隔，外望全山景，並附時尚裝修，原叫價1,100萬元放盤，終減價10萬元，以1,090萬元易手，實用呎價16,515元。

代理續說，買家是換樓客，本身住在維景灣畔，因想改善生活環境，故打算換樓，終在生日當天成功入市。據了解，原業主於2017年7月，以940萬元買入單位，持貨3年，現轉手賺約150萬元，單位期內升值約16%。

代理續說，維景灣畔目前仍有約240個單位放盤，入場價由680萬元起。

延伸閱讀：五大焦點新盤

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【帝御嵐天價單】首批折實價299萬起　全數平過533萬　代理：絕對是「無敵價」【下一頁

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撰文 : 黄卓賢

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