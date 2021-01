【特朗普卸任】特朗普紐約物業貶值一半 被嫌形象負面

前美國總統特朗普被指煽動示威者引發國會暴亂,特朗普遭多方宣布「割席」。多間銀行宣布與特朗普集團終止合作,特朗普大廈等多幢特朗普集團位於紐約的建築物更大幅貶值一半。房地產經紀人更形容,特朗普這個名字目前如輻射一樣破壞力驚人。

特朗普(Donald Trump)卸任美國總統後,因國會暴亂及屢次提出選舉欺詐,被外界指其形象負面。根據房地產數據公司UrbanDigs的報告,特朗普名下於曼哈頓的房地產,已較他上任時大幅貶值一半。

UrbanDigs調查了曼哈頓7幢仍保留特朗普名字的建築物,及3幢曾以特朗普命名的建築物。調查結果顯示,即使只是曾以特朗普命名的建築物,自2016年以來已貶值17%,遠高於曼哈頓房地產同期按每平方呎計約9%的跌幅。

根據該報告,紐約市7幢仍保留特朗普名字的建築物,於2016年每平方呎的平均價格為3,346美元(約2.6萬港元),於特朗普2017年就職後已跌至1,903美元(約1.5萬港元)。直至去年,這7幢建築物的價格跌至1,619美元(約1.3萬港元),較2016年時大跌51%。

紐約房地產公司Brown Harris Stevens經紀科恩(Mark Cohen)表示:

特朗普這個名字現在可能具有很強的輻射。

(The Trump name is probably pretty radioactive right now.)