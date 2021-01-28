【特朗普卸任】特朗普紐約物業貶值一半 被嫌形象負面

▲ 特朗普大廈等多幢特朗普集團位於紐約的建築物，更大幅貶值一半。

前美國總統特朗普被指煽動示威者引發國會暴亂，特朗普遭多方宣布「割席」。多間銀行宣布與特朗普集團終止合作，特朗普大廈等多幢特朗普集團位於紐約的建築物更大幅貶值一半。房地產經紀人更形容，特朗普這個名字目前如輻射一樣破壞力驚人。

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特朗普（Donald Trump）卸任美國總統後，因國會暴亂及屢次提出選舉欺詐，被外界指其形象負面。根據房地產數據公司UrbanDigs的報告，特朗普名下於曼哈頓的房地產，已較他上任時大幅貶值一半。

UrbanDigs調查了曼哈頓7幢仍保留特朗普名字的建築物，及3幢曾以特朗普命名的建築物。調查結果顯示，即使只是曾以特朗普命名的建築物，自2016年以來已貶值17%，遠高於曼哈頓房地產同期按每平方呎計約9%的跌幅。

根據該報告，紐約市7幢仍保留特朗普名字的建築物，於2016年每平方呎的平均價格為3,346美元（約2.6萬港元），於特朗普2017年就職後已跌至1,903美元（約1.5萬港元）。直至去年，這7幢建築物的價格跌至1,619美元（約1.3萬港元），較2016年時大跌51%。

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紐約房地產公司Brown Harris Stevens經紀科恩（Mark Cohen）表示：

特朗普這個名字現在可能具有很強的輻射。 （The Trump name is probably pretty radioactive right now.）

科恩指有客戶本來有意出售特朗普大廈附近的3個高層相連單位，開價949萬美元（約7,402萬港元）。但科恩表示客戶不想賤賣決定暫時封盤，直至外界對特朗普的關注度減少。

責任編輯：鄭錦玲