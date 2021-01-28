【涼風有信Vincent@iM網欄】2021辛丑年是福是禍？ 視乎「牛」係金庫定係金墓

各位讀者大家好！

還有大約兩個星期就過年，大家開始辦年貨，準備過年未呢？

今年的大年初一，將會在西曆2月12日星期五。而立春節氣，就會在下星期三2月3號開始。

立了春先至過年，即是代表今年的農曆新年冇「春亅，2021辛丑年是一個盲年。

所謂盲年，就是代表一個不包含立春節氣的年份，又稱寡婦年。每年節氣大小加埋有24個，盲年就只有23個節氣。

傳統觀念上，覺得盲年是不吉利，所以好多喜慶及大型活動，通常都不會選擇在盲年舉行，例如結婚及添丁。

不過今年情況有點不同。如果話2021辛丑年是一個盲年，個立春「褪咗」上去上一年，所以2020庚子年其實是「雙春兼閏月」。

大家覺得2020庚子年好運嗎？適唔適合結婚及添丁？答案當然是不。

所以有時這些傳統觀念都要視乎情況，如果2021辛丑年疫情退卻，社會經濟開始重啟的話，那就點計都是一個好年，大家不需要太介懷。

好啦，這個大寒節氣，大家覺得怎樣？

在這裡筆者要向讀者們坦白，因為本人今個月的預測有點失準。我預計大寒節氣後，氣溫會驟降，以及疫情會轉好，點知情況是相反。

經過檢討後，我發現是我低估了「墓亅的力量。

十二地支有所謂「庫」，即是「牛羊龍狗」。這四個地支，在若干的條件下，會是庫，打開了有很多的五行釋放出來。

但在某些條件下，「庫亅反而會變成「墓」。

例如牛(丑) ，本身是金庫，遇著金的季節就會被打開，釋放大量金出來。

但如果遇著相反的條件，例如木的季節，或者撞著丑的六合「子」，子丑合土，丑就會化為金墓。即是金入了墳墓，化為烏有。

今個大寒節氣就是這樣的情況。

丑月，本身是金庫月。我預期缺金的庚子年遇上金庫，大家應該能夠補金，情況會變好。

點知忘記了今年是「子水」年。子丑合土，丑根本不是金庫，而是金墓。缺金的情況更嚴重些，令到疫情再反彈。

所以身為術師，不能夠只一味依書直說。一定要時刻檢討自己，因應情況而作出相應調整，活到老學到老。

但問題是，既然金墓的力量如此強，出年是辛丑年，究竟是金庫年定是金墓年呢？

情況可以大不同。

我暫時的預測是，視乎季節。

春、冬季，丑是金墓。缺金情況嚴重，疫情會反覆。

夏、秋季，丑是金庫，人人得以補金，情況會變好。

筆者會進行更透徹的探討，再通知大家。祝大家新年快樂，身體健康！

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