【網絡安全】網絡勒索軟件攻擊致IKEA突然停業　專家：宜即時向有關機構通報

▲ 牛奶公司疑遭黑客組織入侵網絡，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑建議公司應即時向有關機構通報。

牛奶公司旗下IKEA宜家家居上周突然全線停業，有指其業務伺服器出現問題，實體店需要關門，網站也未能正常運作。美國資訊科技網站日前表示，牛奶公司疑遭黑客組織入侵網絡，內部網絡部分電腦和伺服器遭加密，更有傳黑客勒索 3,000萬美元（約港幣2.3億元）贖金。

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美國資訊科技網站Bleeping Computer引述消息報道，黑客組織REvil約於本月14日以勒索軟件入侵牛奶公司網絡，並將部分公司電腦加密，又稱在入侵後的7日仍能全權控制牛奶公司的網絡，包括存取電郵系統，聲稱會用以發起釣魚攻擊。

牛奶公司發言人回覆指，公司於上周四（21日）發現業務伺服器出現問題，當中受影響的伺服器佔整體不足2%，並強調已即時將受影響的伺服器作離線處理，並與其他伺服器進行隔離，亦同時委托第三方安全專家作全面調查。同時，公司亦承認電郵曾受干擾，但稱其影響相對較輕微，目前已解除風險。

發言人又指，所有客戶資料均儲存在另一個獨立系統，沒有證據顯示有客戶資料被不恰當地查閱或使用，並強調公司一直視系統安全為最重要考量，未來將繼續保持謹慎態度，定期加強系統及網絡防衛。而由於受影響的2%伺服器包括宜家家居系統，特別是收銀服務會受影響，故當日決定將全港宜家家居門店暫停營業一日，網上購物服務亦暫停，而門店及網上購物服務已於上周五回復正常營業。

專家：企業如遇網絡攻擊 宜於72小時內向有關機構通報

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受本報訪問時表示，REvil為國際知名的雙重勒索組織，一直都針對性地攻擊大型商業機構企業，他們除了加密受害企業的數據並要求繳付贖金，若不就犯還會威脅公開從內部盜取的數據。

在新冠肺炎疫情影響下，企業實施在家工作、遠程辦公已成為常態，導致發生這類網絡攻擊事件的機率日漸提高，不過最重要的是如何才能快速有效地控制事態發展。方保僑指出，由於黑客所要求索取的贖金價值不菲，相信牛奶公司旗下不少公司，不單止是宜家家居，都有很大機會受到感染，特別是其專屬會員獎賞計劃「yuu」亦曾出現系統不穩定的情況，不排除同樣有入侵風險。

他強調，「yuu」會員獎賞計劃涉及不少用戶的交易紀錄，包括信用卡資料、地址等，雖然牛奶公司聲稱沒有證據顯示客戶資料被盜，但仍不能排除有關風險，建議公司應即時向有關機構通報，包括本港私隱專員公署以及歐盟的《通用資料保護規則》（簡稱GDPR）。另外，亦可參考過往國泰航空泄漏乘客個人資料事件的做法，為客戶提供查詢網站及熱線電話，供他們查詢自己是否受事件影響。

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方保僑慨嘆指，這類網絡攻擊事件並不罕見，的確是很難避免，建議其他企業應定期更新有關軟件或硬件裝置，包括加密軟件如VPN以及防火牆等；另外，亦應安排資訊保安專家進行全面網絡保安測試檢查，同時提高員工的網絡安全意識，以免承受不必要的網絡風險。

記者：施雯雯