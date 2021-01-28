【大行報告】大和看好呢隻重卡股 氫電池技術有料到 上調目標價18％　潛在升幅逾2成半

大和發表報告，指濰柴動力（02338）在氫燃料電池技術先進，來自中國重汽（03808）的盈利貢獻上升，故調高濰柴目標價，由21.6元上調18.5%，至25.6元，評級「買入」。

濰柴周四（28日）收報20.2元，下跌5.2%，成交額3億元，較大和目標價潛在升幅達27%。

報告引述濰柴管理層表示，將會在「十四五規劃」期內，投資20億元人民幣，建立國家級燃料電池研發中心。濰柴與加拿大的巴拉德動力（Ballard Power Systems）合作，在內地氫燃料電池市場擁有先進技術，電池能源密度在今年底前可達到3kW/L，2033年底前可達到4kW/L，而本地公司技術普遍低於2.5kW/L。

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大和指出，濰柴今年預計重型卡車銷量約120萬輛，較去年160萬輛為低，不過在皮卡市場將可擴大佔有率，主要受惠於中國重汽的銷售貢獻上升，同時重申在2025年引擎銷售目標為200萬個的目標不變。

該行又預期，濰柴將會調升派息比率，預期去年派息率會回復至40%，而2019年時為29%，並估計2021至2022年維持在45%水平。

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記者：李兆明