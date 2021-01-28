  • 22°C
香港時間 : 2021128日 (四) 16:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

CyberTruck即將推出？ Tesla首席執行官於電話會議指 設計和工程已經完成

環球政經 16:32 2021/01/28

分享：

Cyber​​truck於2019年11月Cyber​​truck首次亮相之前，Tesla 的首席執行官ElongatedMusk曾嘲笑Cybertruck的前景，不過事隔一年多，他則表示，該卡車於今年很可能進入小批量的有限生產，到2022年全面投產。

【美股分析】Tesla升太多唔敢追？ 分析師以下相關板塊更值博：【下一頁

Tesla爭議性十足的產品Cyber​​truck可能會於今年正式推出，但有關消息未能完全確定。該汽車製造商首席執行官Elon Musk在周三一個與投資者的財報電話會議上指出，Cybertruck的設計和工程已經完成，公司很將會預留生產設備，並量產該款汽車。

取代Whatsapp? Tesla Elon Musk呼籲用戶轉用Signal：【下一頁

Elon Musk表示:「Cybertruck 已經與當初在設計中心不同，我們將此改良，把設計修正過來，我們並將會訂購用作製造Cyber Truck的設備。」Elon Musk又表示將會用一台8,000噸的鑄造機為Cybertruck製作後部分車身，而不是其用於Model Y的6,000噸壓力機。該汽車製造商在其2020年第四季度收益報告中表示，,Tesla計劃於其德克薩斯州奧斯汀的工廠製造上述車輛，該工廠目前正在建造當中，預計將於今年投入營運。

其實自Cyber​​truck於2019年亮相開始，外界有過不少爭議，Elon Musk自己也嘲笑過此車的前景不明朗。不過此車在不被看之下，到現在即將量產，相信Tesla在技術上也剋服了不少難題，根據Elon Musk 的講法，該卡車可能於今年作有限生產，到2022年全面投產。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽

下一篇文章

一次過付200萬元入會15年 退會手續費貴過入會費？ 72歲老婦退會被健身教練騙350萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
【遊戲驛站GME】散戶狂買GameStop淡倉損失慘重　散戶下一個目標是？
【遊戲驛站GME】散戶狂買GameStop淡倉損失慘重　散戶下一個目標是？
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
工業貿易署請人 符合5大條件 能操流利普通話更佳 月入30,200元
工業貿易署請人 符合5大條件 能操流利普通話更佳 月入30,200元
【快手IPO】快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市
【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市