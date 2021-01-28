CyberTruck即將推出？ Tesla首席執行官於電話會議指 設計和工程已經完成

Cyber​​truck於2019年11月Cyber​​truck首次亮相之前，Tesla 的首席執行官ElongatedMusk曾嘲笑Cybertruck的前景，不過事隔一年多，他則表示，該卡車於今年很可能進入小批量的有限生產，到2022年全面投產。

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Tesla爭議性十足的產品Cyber​​truck可能會於今年正式推出，但有關消息未能完全確定。該汽車製造商首席執行官Elon Musk在周三一個與投資者的財報電話會議上指出，Cybertruck的設計和工程已經完成，公司很將會預留生產設備，並量產該款汽車。

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Elon Musk表示:「Cybertruck 已經與當初在設計中心不同，我們將此改良，把設計修正過來，我們並將會訂購用作製造Cyber Truck的設備。」Elon Musk又表示將會用一台8,000噸的鑄造機為Cybertruck製作後部分車身，而不是其用於Model Y的6,000噸壓力機。該汽車製造商在其2020年第四季度收益報告中表示，,Tesla計劃於其德克薩斯州奧斯汀的工廠製造上述車輛，該工廠目前正在建造當中，預計將於今年投入營運。

其實自Cyber​​truck於2019年亮相開始，外界有過不少爭議，Elon Musk自己也嘲笑過此車的前景不明朗。不過此車在不被看之下，到現在即將量產，相信Tesla在技術上也剋服了不少難題，根據Elon Musk 的講法，該卡車可能於今年作有限生產，到2022年全面投產。

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責任編輯：翁嘉陽