一次過付200萬元入會15年 退會手續費貴過入會費？ 72歲老婦退會被健身教練騙350萬元

現年72歲退休婦人在9年前，一次過付200萬元於九龍灣舒適堡買入15年會籍及健身套票，至去年9月欲退會，當時受害人於九龍灣舒適堡向一名27歲健身教練表示想退會一事，該教練表示可幫忙，但要求再付一點費用，才可退回所有會費。受害人在一個月內先後多次向該名教練付退會手續費共260萬元，受害人之後更被該教練帶到店舖買下4隻共90萬元的名錶，受害人因退會一事損失共350萬元。

老婦「付清」退會手續費後聯絡不上該教練，才懷疑自己受騙並於上周日報警。現時警方已在大埔以「欺騙手段取得財產」扣留該名教練。該名教練騙取受害人350萬後離職。涉事九龍灣舒適堡因應防疫措施未有開門營業。

警方呼籲市民買年期長及金額大的套票要留意當中條款 , 不要輕易將金錢交予他人, 如懷疑受騙應盡快報警求助。

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責任編輯：鄭靜珊