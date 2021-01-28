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【樓市故事】80後夫婦努力工作儲夠錢即入市 斥730萬購新都城2房做業主 「無父幹」一口氣比足近「三球」首期

股樓投資 15:42 2021/01/28

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多個大型新盤排隊推出，樓市氣氛愈來愈旺，也提早爆發小陽春。近月市場也錄得不少租客轉做業主的置業個案。最近一對年輕夫婦儲錢多年，成功儲夠首期後就拍板置業。

美聯物業區域經理黃少明表示，樓市「小陽春」，有租客儲夠首期即入市，經該行買入新都城2期2房戶，成交價730萬元。上述成交單位為新都城二期3座高層A室，實用面積441平方呎，屬2房間隔，景觀開揚，間隔企理，日前以730萬元成交，折合實用呎價約16,553元。

【樓市故事】最豪結婚禮物 爸媽833萬購維景灣畔兩房賀仔仔新婚 齊齊同住一個屋苑，詳見【下一頁


黃少明指，上述成交的買家為一對30餘歲的夫婦，一直於同區租樓住。該對夫婦儲錢多年，去年中終於儲夠首期，本來有打算買新盤，但未能成功中籤，最後決定於二手市場尋盤，以730萬元購入以上新都城單位。黃少明續稱，該對夫婦是次上車未有「靠父幹」，全靠自己力量儲錢，一支付4成樓價作首期，涉及金額約292萬元。

【全新商場】港島南區人等到頸都長 黃竹坑站上蓋項目定名港島南岸 南區最大商場The SOUTHSIDE 2023年開幕，詳見【下一頁

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【低水筍盤】西貢市中心盤靜中帶旺 3房海景戶減價一成沽 呎價僅1.2萬元進駐香港後花園，詳見【下一頁

 

資料顯示，原業主於2008年11月斥資203.8萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利526.2萬元，帳面升值近2.6倍。黃少明表示，現時新都城的放盤業主仍有約3%至5%的議價空間，實用面積363平方呎的2房單位，入場費由640萬元起。

想知今年有邊個不可不知的新盤，可click入以下圖片睇睇：

 

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【樓市故事】想爸爸搬近自己屋企方便照顧 孝順女870萬購都會軒2房比佢住 高過市價也值得，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

 

樓價 二手市場 放盤 買入 新都城

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