【樓市故事】80後夫婦努力工作儲夠錢即入市 斥730萬購新都城2房做業主 「無父幹」一口氣比足近「三球」首期

多個大型新盤排隊推出，樓市氣氛愈來愈旺，也提早爆發小陽春。近月市場也錄得不少租客轉做業主的置業個案。最近一對年輕夫婦儲錢多年，成功儲夠首期後就拍板置業。

美聯物業區域經理黃少明表示，樓市「小陽春」，有租客儲夠首期即入市，經該行買入新都城2期2房戶，成交價730萬元。上述成交單位為新都城二期3座高層A室，實用面積441平方呎，屬2房間隔，景觀開揚，間隔企理，日前以730萬元成交，折合實用呎價約16,553元。

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黃少明指，上述成交的買家為一對30餘歲的夫婦，一直於同區租樓住。該對夫婦儲錢多年，去年中終於儲夠首期，本來有打算買新盤，但未能成功中籤，最後決定於二手市場尋盤，以730萬元購入以上新都城單位。黃少明續稱，該對夫婦是次上車未有「靠父幹」，全靠自己力量儲錢，一支付4成樓價作首期，涉及金額約292萬元。

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資料顯示，原業主於2008年11月斥資203.8萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利526.2萬元，帳面升值近2.6倍。黃少明表示，現時新都城的放盤業主仍有約3%至5%的議價空間，實用面積363平方呎的2房單位，入場費由640萬元起。

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記者：陳詠妍