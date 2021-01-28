【新冠疫情】報告﹕新西蘭抗疫措施最佳 美國接近包尾

全球新冠肺炎疫情肆虐，部分國家處理疫情手法出色，其處理手法更獲其他國家借鏡。澳洲智庫羅伊學會（Lowy Institute）針對近100個國家應付疫情的手法進行分析，新西蘭被認為處理疫情最為出色的國家，其次為越南及台灣。至於新冠肺炎疫情最嚴重的美國則位居倒數第4位。

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羅伊學會發表了一份報告，報告根據各國新冠肺炎確診數字、死亡人數及檢測數字進行分析，98個國家之中，新西蘭屬處理疫情最出色的國家，越南排名第2、台灣則緊隨其後。

事實上，新西蘭被視為成功控制新冠肺炎疫情的其中一個國家之一，國內迄今僅錄1,927宗確診個案。惟新西蘭相隔66日後，再錄本地新冠肺炎個案。

此外，深受疫情打擊的美國排名近榜末，列第94位，僅較伊朗、哥倫比亞、墨西哥及巴西好，其中巴西更視為處理疫情最差的國家，位居榜末。至於人口眾多的印尼及印度亦表現差勁，分別排85及86位。

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羅伊學會負責人黎曼曉（Herve Lemahieu）指，分析報告反映人口少於1,000萬的國家，較人口眾多的大國於處理疫情上表現更為靈活。此外，報告亦批評英國及美國未有嚴格及足夠執行防疫措施，導致兩國在抗疫上表現失敗。

此外，黎曼曉續指，雖然已發展國家在資源上擁有一定優勢，但和發展中國家在應付疫情中表現旗鼓相當。惟他亦預料，由於新冠疫苗的出現，貧窮國家難以購買足夠疫苗接種，相信已發展國家日後可更有效遏止疫情蔓延。

值得注意的是，報告亦指，由於中國缺乏公開的檢測數據，因此並無將中國列入分析報告內。

排名： 羅伊報告中十大抗疫表現最佳國家排名： 第1位 新西蘭 第2位 越南 第3位 台灣 第4位 泰國 第5位 塞埔路斯 第6位 盧旺達 第7位 冰島 第8位 澳洲 第9位 拉脫維亞 第10位 斯理蘭卡

責任編輯：郭麗明