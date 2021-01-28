  • 22°C
香港時間 : 2021128日 (四) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫情】報告﹕新西蘭抗疫措施最佳 美國接近包尾

環球社會熱點 16:23 2021/01/28

分享：

全球新冠肺炎疫情肆虐，部分國家處理疫情手法出色，其處理手法更獲其他國家借鏡。澳洲智庫羅伊學會（Lowy Institute）針對近100個國家應付疫情的手法進行分析，新西蘭被認為處理疫情最為出色的國家，其次為越南及台灣。至於新冠肺炎疫情最嚴重的美國則位居倒數第4位。

斥阿斯利康如「豬肉舖」 歐盟拒先到先得 【下一頁】

羅伊學會發表了一份報告，報告根據各國新冠肺炎確診數字、死亡人數及檢測數字進行分析，98個國家之中，新西蘭屬處理疫情最出色的國家，越南排名第2、台灣則緊隨其後。

事實上，新西蘭被視為成功控制新冠肺炎疫情的其中一個國家之一，國內迄今僅錄1,927宗確診個案。惟新西蘭相隔66日後，再錄本地新冠肺炎個案。

此外，深受疫情打擊的美國排名近榜末，列第94位，僅較伊朗、哥倫比亞、墨西哥及巴西好，其中巴西更視為處理疫情最差的國家，位居榜末。至於人口眾多的印尼及印度亦表現差勁，分別排85及86位。

本地66日零確診斷纜 澳洲即停旅遊氣泡 【下一頁】

羅伊學會負責人黎曼曉（Herve Lemahieu）指，分析報告反映人口少於1,000萬的國家，較人口眾多的大國於處理疫情上表現更為靈活。此外，報告亦批評英國及美國未有嚴格及足夠執行防疫措施，導致兩國在抗疫上表現失敗。

此外，黎曼曉續指，雖然已發展國家在資源上擁有一定優勢，但和發展中國家在應付疫情中表現旗鼓相當。惟他亦預料，由於新冠疫苗的出現，貧窮國家難以購買足夠疫苗接種，相信已發展國家日後可更有效遏止疫情蔓延。

值得注意的是，報告亦指，由於中國缺乏公開的檢測數據，因此並無將中國列入分析報告內。

排名： 羅伊報告中十大抗疫表現最佳國家排名：
第1位 新西蘭
第2位 越南
第3位 台灣
第4位 泰國
第5位 塞埔路斯
第6位 盧旺達
第7位 冰島
第8位 澳洲
第9位 拉脫維亞
第10位 斯理蘭卡

責任編輯：郭麗明

相關文章

有白宮官員人工竟高過特朗普 年薪多逾百萬
2021/01/27
有白宮官員人工竟高過特朗普 年薪多逾百萬
【牛津疫苗】阿斯利康稱全天候解決減產 為延期交付辯護
2021/01/27
【牛津疫苗】阿斯利康稱全天候解決減產 為延期交付辯護
【拜登上任】增購2億劑新冠疫苗 望所有美國人夏天完成接種
2021/01/27
【拜登上任】增購2億劑新冠疫苗 望所有美國人夏天完成接種
【牛津疫苗】疫苗工廠外發現可疑包裹 員工一度疏散
今日
【牛津疫苗】疫苗工廠外發現可疑包裹 員工一度疏散
【牛津疫苗】斥阿斯利康如「豬肉舖」 歐盟拒先到先得
今日
【牛津疫苗】斥阿斯利康如「豬肉舖」 歐盟拒先到先得
傳染病 疫情 越南 澳洲 英國 盧旺達 美國 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【新冠疫苗】以色列逾8成人口已接種 形容與變種速度鬥快

下一篇文章

【特朗普卸任】特朗普紐約物業貶值一半 被嫌形象負面

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【彈劾特朗普】前律師：他或已私下特赦自己及子女
【彈劾特朗普】前律師：他或已私下特赦自己及子女
新型冠狀肺炎全球疫情（01月28日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月28日 時間16:00）
【拜登上任】拜登簽令「買美國貨」 加拿大表示憂慮
【拜登上任】拜登簽令「買美國貨」 加拿大表示憂慮
有白宮官員人工竟高過特朗普 年薪多逾百萬
有白宮官員人工竟高過特朗普 年薪多逾百萬
【拜登上任】禁止聯邦政府稱「中國病毒」 因恐種族歧視
【拜登上任】禁止聯邦政府稱「中國病毒」 因恐種族歧視
【國會暴亂】18歲少年篤灰 向FBI告發父親參與暴亂
【國會暴亂】18歲少年篤灰 向FBI告發父親參與暴亂