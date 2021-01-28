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【大行點睇】新業務短期難樂觀　大和中長綫仍看好友邦

股樓投資 15:35 2021/01/28

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大和發表報告指，預計友邦保險 （01299） 2020年內涵價值將按年增5%，其中去年下半年較上半年增近一成，但預計去年全年新業務價值按年跌34%。該行預計，友邦去年第四季新業務價值表現較弱，期內香港業務新業務價值跌四成至五成，中國業務新業務價值按年跌兩成至三成，主要是由於年度產品升級改為在2021年2月生效，而非過去一般在1月進行。

大和又指，友邦去年下半年新增聘經紀人數增幅達到雙位數，對今年及以後的新業務價值有刺激作用，但考慮到疫情持續，內地遊客未能到香港，因此短期內難以樂觀。

大和維持友邦評級「買入」及目標價125元不變。友邦今日股價跌逾5%至94.5元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

友邦保險（01299） 港股 疫情 目標價 買入 香港 中國 新業務價值
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