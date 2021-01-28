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【大行點睇】藥明生物料去年純利增65% 大和維持「買入」評級

股樓投資 15:33 2021/01/28

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藥明生物（02269）昨日發盈喜，預計去年公司純利按年增長65%。大和發表報告稱，藥明生物純利增長符合該行預期，並高於市場預估，認為主要由於其技術平台受到全球認可，同時成功推出「贏得藥物分子」戰略，從而在研發管線中引入更多後期項目並提高近期收益。該行維持「買入」評級，目標價135元。

各大行予藥明生物目標價及評級：

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報告稱，公司積極推進更多抗疫項目，該行預計公司在2021年強勁的增長勢頭將持續，預測今年淨利潤將按年增長65%，2022年按年增長54%，至於收入增長預測，2020年按年增長43%，今年及2022年分別按年增長67%及55%。

【延伸閱讀】【港股追蹤】金沙中國去年淨收益大跌8成 全年錄得15.2億美元虧損【見下頁

報告又指，中國藥物研發外包服務（CXO）市場正向高端市場轉移，除了藥明生物取得純利增長外，其他企業如藥明康德（02359）也預計其淨利潤同比增長45%至50%，康龍化成（03759）非IFRS淨利潤同比增長88至98%。由於衛生事件仍然持續，藥明生物作為國內生物CDMO市場的主導者，相信全球訂單將繼續湧入。

藥明生物今跌3.48%，最新報107.9元；藥明康德跌0.48%，最新報185.2元；康龍化成跌5.15%，最新報148.9元。

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記者：溫藹紅

 

藥明生物（02269） 康龍化成（03759） 藥明康德（02359） 港股
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