【北水基金】火爆熱賣基金限購升級 北水湧港未降溫

▲ 內地基金一哥今年兩度作限購令，投資界頓關注北水湧港是否減速。

內地熱賣的明星基金，今年第2度限購，易方達把旗艦產品、藍籌精選基金，今天（1月28日）緊急下調申購限額，分析普遍解讀，冀為熱錢湧入而急降溫。有謂在追星效應下，這省招牌產品為免捧場客短炒基金，尤其是避免90後的「基民」生力軍，因基金搶眼高踞熱搜榜而爭相瘋搶。再者，基金規模過大不易管理，於是元旦開局不足一個月，上述網紅基金已兩度把限購升級。

北水私募基金有幾熱？【下一頁】

另一市場關注點，乃北水南下是否降溫，早前內地基金界還熱議，「香江水暖誰先知」，北水鬥快南調掃港股，積極派遂大舉建倉。可是，經歷本周一（25日）內地稱為恒指大爆發，騰訊（00700）狂升逾一成後，這幾天股王卻在高位整固，今天更失守700元。如今火爆過後，穩健派又再抬頭，畢竟新成立基金只須在6個月內建倉，故不急於湧港搶貨。

綜合大小基金專家的最新看法，大都認為當前港股仍享雙重紅利，即低估值，以及受惠弱美元、強人民幣，北水以港元買人幣資產，變相打折執平貨。

順帶一提，易方達藍籌精選基金由張坤管理，是首隻資產值上千億元的同類型公募基金，他被捧為星級投資權威，最近更成立「全球粉絲後援會」的微博帳號，頓成網紅。這名牌產品的舉措，為業內人緊盯作風向標，而基金剛於今年1月8日巳首度作限購，現已兩度出手落閘。

而內地逾半新開「基民」戶是90後，這股新勢力愛在社交平台瘋搶熱爆基金，跟美國散戶喪炒GameStop、惹來白宮關注泡沫，中美新生代炒賣的熱熾程度相近。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪