  • 22°C
香港時間 : 2021128日 (四) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北水基金】火爆熱賣基金限購升級 北水湧港未降溫

Hot Talk 15:29 2021/01/28

分享：

內地基金一哥今年兩度作限購令，投資界頓關注北水湧港是否減速。

內地熱賣的明星基金，今年第2度限購，易方達把旗艦產品、藍籌精選基金，今天（1月28日）緊急下調申購限額，分析普遍解讀，冀為熱錢湧入而急降溫。有謂在追星效應下，這省招牌產品為免捧場客短炒基金，尤其是避免90後的「基民」生力軍，因基金搶眼高踞熱搜榜而爭相瘋搶。再者，基金規模過大不易管理，於是元旦開局不足一個月，上述網紅基金已兩度把限購升級。

北水私募基金有幾熱？【下一頁

另一市場關注點，乃北水南下是否降溫，早前內地基金界還熱議，「香江水暖誰先知」，北水鬥快南調掃港股，積極派遂大舉建倉。可是，經歷本周一（25日）內地稱為恒指大爆發，騰訊（00700）狂升逾一成後，這幾天股王卻在高位整固，今天更失守700元。如今火爆過後，穩健派又再抬頭，畢竟新成立基金只須在6個月內建倉，故不急於湧港搶貨。

綜合大小基金專家的最新看法，大都認為當前港股仍享雙重紅利，即低估值，以及受惠弱美元、強人民幣，北水以港元買人幣資產，變相打折執平貨。

順帶一提，易方達藍籌精選基金由張坤管理，是首隻資產值上千億元的同類型公募基金，他被捧為星級投資權威，最近更成立「全球粉絲後援會」的微博帳號，頓成網紅。這名牌產品的舉措，為業內人緊盯作風向標，而基金剛於今年1月8日巳首度作限購，現已兩度出手落閘。

而內地逾半新開「基民」戶是90後，這股新勢力愛在社交平台瘋搶熱爆基金，跟美國散戶喪炒GameStop、惹來白宮關注泡沫，中美新生代炒賣的熱熾程度相近。

更多【北水大時代】文章

【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】https://bit.ly/2Y90Lv0

相關新聞：【北水基金】中銀首推港股通基金　南下香江成賣點

【北水基金】新基金熱銷　三隻偏股新基金單日售罄

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

GameStop（美：GME） 騰訊控股（00700） 港股通 港股 北水流入 基金

上一篇文章

避險情緒升溫　慎防美元反彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄457億、超購181倍
【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄457億、超購181倍
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄144億、超額認購78倍
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄144億、超額認購78倍
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【快手科技IPO】快手孖展認購突破4100億、超額395倍　今截孖展中銀加碼至2000億（不斷更新）
【快手科技IPO】快手孖展認購突破4100億、超額395倍　今截孖展中銀加碼至2000億（不斷更新）
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【美股期貨】道指期貨靠穩升20點　GME盤後挫近16%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨靠穩升20點　GME盤後挫近16%（不斷更新）