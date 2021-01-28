【上車盤】青衣唯一「4字頭」私樓之選　最平叫價499萬

樓價不斷上升，上車盤叫價也愈來愈高，普遍要500萬元以上，雖然要以四、五百萬元上車或是不可能的任務，但只要降低標準，也非完全沒可能，其中青衣的美景花園或是個選擇。值得留意的是，該盤由新地（00016）發展。

利嘉閣彭錦添說，青衣美景花園9座低層A室，實用面積約388平方呎，兩房間隔，望街景，去年12月開始放售，原叫價550萬元，終減價55萬元，以495萬元易手，減幅約一成，實用呎價約12,758元。

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以上述成交價計，若承造九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，首期要49.5萬元，月供17,603元，壓力測試下的最低每月入息要求則約42,159元。

據了解，原業主於1983年8月，以約20.66萬元購入上述單位，持貨至今逾37年，現帳面賺約474.34萬元，物業期內升值約23倍。代理續說，美景花園現時約有35個單位放盤，最低入場價由499萬元起。

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