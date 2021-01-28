  • 22°C
香港時間 : 2021128日 (四) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上車盤】青衣唯一「4字頭」私樓之選　最平叫價499萬

股樓投資 15:43 2021/01/28

分享：

樓價不斷上升，上車盤叫價也愈來愈高，普遍要500萬元以上，雖然要以四、五百萬元上車或是不可能的任務，但只要降低標準，也非完全沒可能，其中青衣的美景花園或是個選擇。值得留意的是，該盤由新地（00016）發展。

利嘉閣彭錦添說，青衣美景花園9座低層A室，實用面積約388平方呎，兩房間隔，望街景，去年12月開始放售，原叫價550萬元，終減價55萬元，以495萬元易手，減幅約一成，實用呎價約12,758元。

【帝御嵐天價單】首批折實價299萬起　全數平過533萬　代理：絕對是「無敵價」【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

以上述成交價計，若承造九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，首期要49.5萬元，月供17,603元，壓力測試下的最低每月入息要求則約42,159元。

據了解，原業主於1983年8月，以約20.66萬元購入上述單位，持貨至今逾37年，現帳面賺約474.34萬元，物業期內升值約23倍。代理續說，美景花園現時約有35個單位放盤，最低入場價由499萬元起。

延伸閱讀：五大焦點新盤

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黄卓賢

上車盤 青衣 美景花園

上一篇文章

【大行點睇】中教昨配股裂口急跌　今獲高盛派定心丸　指配股增強併購力度維持「買入」評級

下一篇文章

【樓市故事】80後夫婦努力工作儲夠錢即入市 斥730萬購新都城2房做業主 「無父幹」一口氣比足近「三球」首期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市
【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市
工業貿易署請人 符合5大條件 能操流利普通話更佳 月入30,200元
工業貿易署請人 符合5大條件 能操流利普通話更佳 月入30,200元
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【遊戲驛站GME】散戶狂買GameStop淡倉損失慘重　散戶下一個目標是？
【遊戲驛站GME】散戶狂買GameStop淡倉損失慘重　散戶下一個目標是？
【快手IPO】快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知