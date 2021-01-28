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布林肯履新 形容美中對抗增加仍存合作空間

環球政經 15:01 2021/01/28

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美國國務卿布林肯履新，見記者時形容美中是目前最重要的外交關係，雖然兩國對抗成分增加，但當中仍然存在合作空間。被問及新疆人權問題，布林肯認為中國有對維吾爾人進行種族滅絕。

【美國政局】參議院通過提名布林肯為國務卿　與日韓外長通話籲加強美日韓聯盟下一頁

布林肯周三在副總統賀錦麗監誓後，到國務院履新。布林肯表示，美中關係無疑是美國最重要的雙邊關係，將塑造世界的未來面貌。他又指出，兩國對抗成分增加，但在競爭的同時，在包括氣候問題等符合雙方利益的議題上，仍然有合作空間。

【美國政局】眾議院上交彈劾案至參議院　拜登：特朗普被彈劾機會微下一頁

獲提名出任美國常駐聯合國代表的格林菲爾德較早前表示，正檢視特朗普政府認為中國對新疆維吾爾人進行種族滅絕的決定，被質疑改變立場，布林肯重申中國有對新疆維吾爾人進行種族滅絕。

布林肯已先後與多國外長溝通聯繫，與英國外相藍韜文同意，著手使中國信守國際承諾; 又與菲律賓外長洛欽重申，將會與東南亞國家站在同一陣線，抗衡中國在南海的壓力。

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撰文 : 馮卓謙

美國 布林肯 外交 中國
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