去年全球汽車銷量排名　豐田汽車相隔4年再奪冠

▲ 豐田汽車連同旗下大發工業和日野汽車於2020年全球汽車銷量達逾952萬輛。（TOYOTA Facebook截圖）

全球汽車銷量因疫情受挫。據共同社報道，豐田汽車連同旗下大發工業和日野汽車於2020年全球汽車銷量達逾952萬輛，較2019年同期下跌11.3%。當中，微型車在日本國內的銷量按年下跌7.8%，至於海外銷量按年減少12.3%，達737萬輛。

【網上銷售】Visa推第二輪電子商務方案 夥SHOPLINE助中小企拓網銷

不過，豐田汽車與其他汽車製造商比較，銷量跌幅較小，更高於2019年銷量冠軍皫德國大眾（VW），故成為全球汽車銷量排行榜首。該集團相隔4年重奪全球汽車銷量冠軍，但亦曾因疫情銷量大跌。據悉，在去年4月期間按年大跌近一半。隨着主要的美國和中國市場銷量回升，10月起才連續3個月按年錄得增長。

【消費優惠】新一年優惠停不了 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

事實上，只計算豐田汽車於去年12月的全球產量，按年增加14.4%，達逾75萬輛；至於全球銷量則增長10.3%至915,774輛。然而，以豐田汽車為中心、並由17家公司組成的豐田集團，去年全球的產量減少14.1%，達921萬輛。

責任編輯：馬意文