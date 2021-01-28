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【大行報告】大和看好手遊公司佣金率下降 上調騰訊及網易目標價逾2成　潛在升幅分別23％及30％

股樓投資 14:57 2021/01/28

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大和發表報告指，內地手遊公司爭取安卓（Android）應用程式商店佣金率下降，漸取得成效，該行看好騰訊（00700）及網易（09999）前景，大幅上調兩股目標價，騰訊由700元上調21%，至850元；網易由187元上調25%，至235元，兩股均維持「買入」評級。

騰訊周四（28日）暫報691元，跌1.5%，成交額194億元，較目標價潛在升幅約23%；網易暫報181.3元，跌3.5%，成交額4.6億元，潛在升幅約30%。

【騰訊700】騰訊回調唔洗怕？ 劉央社交平台發文力撐 「2021年騰訊1000元指日可待」【見下頁

報告指出，在過去2年，部份手機遊戲如《明日方舟（Arknights）》、《萬國覺醒（Rise of Kingdoms）》及《原神（Genshin Impact）》成功與新興平台合作，繞過安卓的應用程式商店，令佣金支出大為減少。一般而言，遊戲公司在安卓平台推出手遊，佣金比率約佔玩家支出的30%至50%。現時騰訊及網易也在遊說安卓把佣金率降至30%。

大和指，手機應用程式商店不能再收取高昂的佣金，隨著更多分渠道崛起，已發展成全球行業趨勢，長遠而言，手機應用程式不再是智能手機遊戲的唯一平台。該行重申對中國網上游戲行業的正面看法，相信游戲公司有更合理的利潤分配，行業會走向健康及充滿活力的市場，刺激創新及進步。

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記者：李兆明

　　

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