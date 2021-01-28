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散戶基地WallStreetBets被封殺　擬與GME爆升一事有關？

環球政經 15:55 2021/01/28

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美股散戶基地WallStreetBets於社交平台Reddit的論壇已無法被公眾瀏覽，而另一個社交平台Discord更表示已封鎖WallStreetBets的服務器。WallStreetBets曾鼓吹散戶買入遊戲驛站（US-GME）及AMC電影院（US-AMC）的股票，使兩隻股份以史無前例的幅度反彈。Discord指封鎖WallStreetBets不是出於其對遊戲驛站或其他股份的欺詐行為，而是因為WallStreetBets在接到屢次警告依然允許用戶發布具歧視性及挑起仇恨的內容。

Discord表示，平台歡迎投資俱樂部、短線交易員、金融顧問及大學生等圍繞財經展開討論，但若出現疑似非法行為，將配合有關部門。

    點擊圖片放大

WallStreetBets其後發出聲明，指閉站原因是由於流量大量增加，團隊面對技術困難，並指論壇很快會重回大家視線。

【遊戲驛站GME】網民續狙擊沽空機構 GME盤前再升逾倍 【下一頁

GME本周上演散戶對抗大鱷的戲碼，由沽空機構唱淡股價開始，引起網民瘋狂掃入該股，令大鱷無法從中獲利而成為全球股民佳話，是「大衛戰勝哥利亞」的最佳例子。

GME在27日收市報347.51美元，對比起1月13日收市價僅31.40美元，升幅超過十倍。

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暫時尚不清楚為何該論壇再度開放。WallStreetBets一名版主發帖稱，面對近日來提交給論壇的大量評論和帖子，其團隊已經處理不過來。

 

撰文 : 張健兒

財務自由 美股 社交平台 股票 金融 沽空 電影院 買入 遊戲

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