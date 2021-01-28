【iPhone 12熱銷】蘋果上季出貨創紀錄重返世界第一 小米印度續稱冠

▲ 蘋果上季重返全球智能手機市場第一。

iPhone 12系列熱銷助蘋果（美：AAPL）重返世界第一，根據IDC最新報告，全球首五大手機廠商大洗牌，蘋果上季以9010萬部的出貨量稱冠，同時為單一廠商在單個季度的最高出貨記錄，按年增幅為22%，蘋果上季市場份額達到23.4%。

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蘋果去年10月發佈4款新機型

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三星出貨量按年增長6.2%至7390萬部，退居第二，市佔19.1%。小米 （01801） 、OPPO成功搶佔華為市場份額，小米上季全球出貨按年大增32%至4330萬部，以11.2%的市場份額排名第三。OPPO則排名第四，上季出貨3380萬部，市佔8.8%。

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美國禁令重創華為智能手機業務，華為上季智能手機份額跌至8.4%，手機出貨量按年跌42.4%，錄得3230萬部，為五大廠商中唯一錄得下滑的品牌。

全球智能手機市場經歷疫情低迷後，上季重回增長，出貨量達到3.86億部，按年增長4.3%，惟去年全年跌5.9%。IDC認為，智能手機市場強勁的復甦勢頭會持續至2021年。

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另外Canalys發佈去年第四季度印度市場報告，印度智能手機市場出貨量達到4390萬台，按年增長13%，恢復速度超預期。其中，小米出貨量1200萬台，市場佔有率27%，按年增長7%，繼續保持市場第一。

除小米外，市場前五名分別是三星，市場佔有率21%；Vivo，市場佔有率18%；Oppo，市場佔有率13%；Realme，市場佔有率12%。

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編輯：陳健婷