  • 22°C
香港時間 : 2021128日 (四) 15:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 12熱銷】蘋果上季出貨創紀錄重返世界第一 小米印度續稱冠

Hot Talk 14:14 2021/01/28

分享：

蘋果上季重返全球智能手機市場第一。

iPhone 12系列熱銷助蘋果（美：AAPL）重返世界第一，根據IDC最新報告，全球首五大手機廠商大洗牌，蘋果上季以9010萬部的出貨量稱冠，同時為單一廠商在單個季度的最高出貨記錄，按年增幅為22%，蘋果上季市場份額達到23.4%。

蘋果季度收入首破千億美元，大中華銷售大增57%，請按【下一頁】

蘋果去年10月發佈4款新機型

    點擊圖片放大
    +2

三星出貨量按年增長6.2%至7390萬部，退居第二，市佔19.1%。小米 （01801） 、OPPO成功搶佔華為市場份額，小米上季全球出貨按年大增32%至4330萬部，以11.2%的市場份額排名第三。OPPO則排名第四，上季出貨3380萬部，市佔8.8%。

大市回調小米續挫，逾2000買盤無懼29元排隊撈貨，請按【下一頁】

美國禁令重創華為智能手機業務，華為上季智能手機份額跌至8.4%，手機出貨量按年跌42.4%，錄得3230萬部，為五大廠商中唯一錄得下滑的品牌。

全球智能手機市場經歷疫情低迷後，上季重回增長，出貨量達到3.86億部，按年增長4.3%，惟去年全年跌5.9%。IDC認為，智能手機市場強勁的復甦勢頭會持續至2021年。

    點擊圖片放大
    +2

另外Canalys發佈去年第四季度印度市場報告，印度智能手機市場出貨量達到4390萬台，按年增長13%，恢復速度超預期。其中，小米出貨量1200萬台，市場佔有率27%，按年增長7%，繼續保持市場第一。

除小米外，市場前五名分別是三星，市場佔有率21%；Vivo，市場佔有率18%；Oppo，市場佔有率13%；Realme，市場佔有率12%。

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【iPhone】蘋果擬將部分iPad及iPhone產能轉移至越南等東南亞國家

傳蘋果首款電動車Apple Car最快明年第三季推出　外電：蘋果擬24年開始生產汽車（第二版）

編輯：陳健婷

港股 蘋果（Apple，美：AAPL） 小米集團－W（01810） Oppo Vivo Samsung 華為 iPhone 12 智能手機

上一篇文章

【遊戲驛站GME】GME「散戶屠鱷」後遺：WallStreetBets被Discord封殺、白宮SEC關注（第二版）

下一篇文章

【愛的家口罩】愛的家「百家布印花」口罩被海關指含菌量超標12.5倍　發言人：包裝程序有問題是個別事件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄451億、超購178.8倍
【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄451億、超購178.8倍
【快手科技IPO】快手孖展認購突破4100億、超額392倍　今截孖展中銀加碼至2000億（不斷更新）
【快手科技IPO】快手孖展認購突破4100億、超額392倍　今截孖展中銀加碼至2000億（不斷更新）
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄143億、超額認購77倍
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄143億、超額認購77倍
【美股期貨】美期續軟納指期貨跌近0.3%　GME盤後挫近16%（不斷更新）
【美股期貨】美期續軟納指期貨跌近0.3%　GME盤後挫近16%（不斷更新）
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？