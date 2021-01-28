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【愛的家口罩】愛的家「百家布印花」口罩被海關指含菌量超標12.5倍　發言人：包裝程序有問題是個別事件

Hot Talk 14:05 2021/01/28

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「愛的家」在12月推出的一款「百家布印花」款式，被海關指含菌量超標12.5倍。

口罩生產商「愛的家」（Family Mask）在12月推出的一款「百家布印花」款式，被海關指含菌量超標12.5倍，呼籲市民停用，需立即回收處理。愛的家回應指，印花系列原材料是經過200度高溫生產的，對於是次出錯，初步懷疑是某個批次的包裝程序發生問題，相信這次為個別事件，其他產品並無受到影響，可以安心使用。

愛的家：傍晚在Facebook公布回收詳情

愛的家指，受影響產品在個別零售商及愛的家網店及門市均有出售，已即時停售並會對相關產品展開全面回收工作，有關回收詳情將於傍晚在Facebook公布。

愛的家表示，會向供應商要求安全檢測證書外，亦有定期交予香港獨立化驗所作無毒及防敏感檢測，過去的檢測並沒有發現含有以上有毒物質。

公司指，已經即時再次對口罩自生產、包裝、運輸到銷售的流程進行全面檢討，同時對所有在售產品重新進行大規模的檢測，針對口罩含菌量、致癌及有毒物質含量、細菌過濾率（BFE）、產品顆粒過濾率（PFE）等不同指標作檢測。我們會確保產品符合香港法規，及保障使用者的安全，以避免日後有同類情況發生。

相關文章：【口罩供應】愛的家口罩價下調 擬在港拓生產綫

 

編輯：陳韻妍

疫情 海關 口罩 Facebook

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