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【華為危機】華為疑零件開始短缺　Mate 40E新規格曝光

科技 17:01 2021/01/28

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最近就有著名中國科技博客爆料表示，Mate 40E的內部零件懷疑因缺貨問題，需要更改其配置。

華為於去年10月正式發表最新旗艦產品Mate 40系列新機，當中包括Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+和Mate 40 RS。原來，該系列還有一款配置較低的型號尚未發表，據悉該新機被命名為Mate 40E。不過，最近就有著名中國科技博客爆料表示，Mate 40E的內部零件懷疑因缺貨問題，需要更改其配置。

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據科技博客@ Digital Chat Station發文透露，新機Mate 40E原定將搭載50MP的IMX 700感光元件作為相機主鏡頭，但現時由於核心零件缺貨，將需要更換為64MP的OV64A感光元件。而其將搭載來自豪威的OV64A感光元件，擁有1/1.34英寸外底，單個像素大小為1um，支持大2um的四合一像素；同時還支持三次曝光、四合一HDR、片上組合和色調映射功能，可提供穩定的高質量圖像輸出。

據科技博客@ Digital Chat Station發文透露，新機Mate 40E原定將搭載50MP的IMX 700感光元件作為相機主鏡頭，但現時由於核心零件缺貨，將需要更換為64MP的OV64A感光元件。

消息又指，Mate 40E早於去年12月已通過中國3C認證和入網認證，機身設計延續Mate 40系列的風格。根據流出的規格資料，Mate 40E將採用6.5吋曲面OLED屏幕，支援最高90Hz更新率。

Mate 40E早於去年12月已通過中國3C認證和入網認證，機身設計延續Mate 40系列的風格。

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由於旗艦級處理器的存貨緊張，華為將採用2019 年旗艦Mate 30相同的Kirin 990 5G晶片處理器；而機背方面則同樣採用圓形相機模組的設計。目前，華為官方尚未透露有關Mate 40E的相關消息，但@ Digital Chat Station在微博中提到，如若華為繼續推出P50系列，相信會比Mate 40系列更為缺貨。

責任編輯：施雯雯

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