【機迷熱話】傳任天堂新一代主機命名為「Super Switch」　有望本年内亮相

▲ 網上有傳聞指， 新一代Switch Pro主機或命名為「Super Switch」。

較早前，任天堂（Nintendo）為慶祝「超級瑪利歐（Super Mario）」推出35週年，發布瑪利歐紅藍配色Switch主機組合，惟官方尚未發布任何關於新款遊戲主機的消息。網上有傳聞指， 新一代Switch Pro主機或命名為「Super Switch」。

最近，一名巴西記者在社交網站Twitter上透露，任天堂新一代主機將改名為「Super Switch」。該命名是採用紅白機（Nintendo Entertainment System），與超級任天堂（Super Nintendo Entertainment System）時期的命名方式，在Switch前面加上「超級」（Super）兩字。

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報道指出，該記者曾多次準確預測任天堂的遊戲發表，例如《超級瑪利歐3D世界+ 狂怒世界》，因此是次爆料具有一定可信度。另外，去年10月份，也曾經有網民提及新一代Switch Pro主機，將命名為「Super Switch」。

早前消息指，新一代Switch主機會在畫質、規格上進行升級，該產品採用OLED屏幕，支援4K解像度，採用NVIDIA技術晶片，帶來更精細畫質的視覺體驗。外界預料，該產品有望在本年内亮相。

責任編輯：李寶如