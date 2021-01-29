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【電動車】賈躍亭旗下FF美國上市籌78億元　吉利宣佈合作並參與上市投資（第三版）

股市 10:13 2021/01/29

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【電動車】賈躍亭旗下FF公布美國納市上市集資78億元

賈躍亭創辦的電動車公司FF（Faraday Future，法拉第未來）公布，通過與Property Solutions Acquisition合併特殊目的收購公司（SPAC）在美國上市的計劃，將於納斯克達市場上市，股份代號為「FFIE」，集資10億美元。

恒大傳未有參與融資談判【下一頁】

吉利今日（29日）宣佈，與FF簽署框架合作協議，雙方計劃在技術支持和工程服務領域展開合作，並探討由吉利與富士康的合資公司提供代工服務的可能性。同時作為財務投資人，吉利參與了FF SPAC上市的少量投資。

吉利今日高開3.6%，其後倒跌，最新跌0.9%，報29.25元，暫成交13億元。

早前市傳吉利 （00175） 將以私募股權方式，投資已上市公司股份，為交易提供7.75億美元的融資，吉利將會成為FF的基石投資者。

日前有消息指，總部位於美國的FF計劃在中國開設工廠，生產部分電動汽車。據指，吉利正在向法拉第未來中國工廠提供合同製造和汽車技術服務進行談判。FF據報已經與寧德時代（深：300750）洽談了動力電池合作事項。

（第二版加入FF公布美國上市計劃；第三版加入吉利最新公告）

相關文章：【比亞迪股價】傳比亞迪推全新電動車高端品牌「海豚」　料到2023年上市

相關文章：【電動車】官媒警惕新能源車浮誇炒作風　車股未止跌、贛鋒曾插一成

 

單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？

編輯：陳韻妍

港股 拜登 吉利汽車（00175） 收購 合併 電動車 寧德時代（深：300750） 恒大

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