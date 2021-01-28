▲ 【電動車】賈躍亭旗下FF傳最快周五公布美國上市計劃 吉利傳成基石投資者

路透報道，賈躍亭創辦的電動車公司FF（Faraday Future，法拉第未來）正尋求通過特殊目的收購公司（SPAC）在美國上市的計劃，最快於周五美國時間公布，而吉利汽車 （00175） 將會成為基石投資者。

報道引述消息人士指，FF最新估值約27億美元，而考慮到美國對中國技術崛起對國家安全影響的擔憂日益升級，這次中資參與交易對拜登政府而言，可能是一項初步的政策考驗。

恒大傳未有參與融資談判【下一頁】

FF已同意與Property Solutions Acquisition合併，吉利將以私募股權方式，投資已上市公司股份，為交易提供7.75億美元的融資。

日前有消息指，總部位於美國的FF計劃在中國開設工廠，生產部分電動汽車。據指，吉利正在向法拉第未來中國工廠提供合同製造和汽車技術服務進行談判。FF據報已經與寧德時代（深：300750）洽談了動力電池合作事項。

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【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】

編輯：陳韻妍