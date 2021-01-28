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【社企疫市危機】調查：9成社企生意額跌　促港府推保就業、消費券支援

商業 15:37 2021/01/28

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香港社會企業總會今（28日）發布調查指出，近兩成社企更反映在三個月內面臨結業風險。

香港社會企業總會今（28日）發布調查指出，社企的生意額對比去年9月份的調查大幅下跌5倍，其中9成社企生意額較去年同期下跌，近5成社企的跌幅超過5成或以上；近兩成社企更反映，會在三個月內面臨結業風險。總會同時促請港府推出新一輪保就業計劃、社企消費券、推短期職位、延續租金寬免安排等，支援業界。

該會在今月向超過200間社企進行問卷調查，了解社企業界於去年11月至12月期間的營運狀況。受訪社企涵蓋餐飲、服務及零售業等，佔全港社企數目約三分之一。

調查反映，社企營運者對未來一年的銷售預期、前景感到非常擔憂，當中以服務業（８２.９％）及餐飲業（７５％）認為前景非常負面。而社企對銷售或營運抱負面影響的首三項因素包括：防疫措施引致成本上升、工作訂單或服務被取消、員工未能上班。

【App X 社工輔導】善導會「YouChallenge」App任務獎賞　助弱勢青年發掘技能創業

【同行如敵國？】大學生盼聚集同路人　線上推廣軟餐、拍片教育公眾

香港社會企業總會會長吳宏增建議，政府部門及公營機構應帶頭採購社企產品及服務，同時政推出社企消費券，以幫助社企營運並刺激本地經濟。以及可推出新一輪為期半年的保就業計劃，以及延續政府部門及公營機構處所的社企租戶的租金寬免安排，同樣為期半年。

他還指出，若保就業措施未能安排，政府可向以僱用弱勢人士或殘疾人士的社企，按其僱用人數發放特別薪金津貼，建議為僱員薪酬的一半，上限為9千元。或可資助培訓社企員工學習新技能，如IT應用來應對新常態。

【無障礙技術】社企研AI發聲App　助視障人士識別文字物件

記者：張寶燕

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