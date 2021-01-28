【Amanda Gorman】獲賞識做模特兒 化身超模師妹

美國史上首位青年桂冠詩人戈曼（Amanda Gorman），於拜登就職典禮負責朗誦詩文，Amanda Gorman成為全場焦點。也許是Amanda Gorman於拜登就職典禮當日的打扮十分矚目，Amanda Gorman成功獲模特兒公司垂青，正式簽約成為模特兒。

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【拜登上任】美國首位青年桂冠詩人朗誦 Amanda Gorman成焦點 【下一頁】

英國《衛報》報道，戈曼已和模特兒經紀公司IMG Models簽約。IMC Models旗下有多位知名模特兒，包括美國超模Gigi Hadid及Bella Hadid。因此戈曼與這間公司簽約，成為了多名超模的師妹。

年僅22歲的戈曼本月於拜登（Joe Biden）的就職典禮上，負責朗誦她創作的詩《The Hill We Climb》長約5分鐘。戈曼的詩作固然大獲好評，但她的一身打扮也絕對不容忽視。

戈曼當日一身名牌行頭，使用Prada紅色緞面髮帶束起髮髻，穿上同品牌的黃色外套配搭白色恤衫。年輕的戈曼大膽運用紅色及黃色等鮮豔色彩，再加上她初生之犢不畏虎的自信表現，自然成為全場焦點。

戈曼的穿著更引起一股熱潮。根據時尚搜尋引擎Lyst的數據，Prada髮帶於戈曼佩戴後就已售罄。戈曼穿上黃色外套後，這款外套的網上搜尋量更大增1,328%。

戈曼於詩中提到新冠肺炎疫情及國會暴亂等社會議題，反映她十分關心社會。IMG Models與戈曼簽約，料有助各大時裝品牌展現對社會、政治及環境等議題的關注。

責任編輯：鄭錦玲