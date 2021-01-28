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【Bitcoin】BIS警告比特幣爆破僅時間問題

Hot Talk 13:24 2021/01/28

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比特幣近期價格轉反覆

加密貨幣比特幣（Bitcoin）去年價值急反彈，月初創下41,940美元新高後轉弱。國際清算銀行（BIS）總經理Agustín Carstens警告，投資者必須意識到，比特幣崩潰只有時間問題，認為比特幣沒有成為「貨幣」的能力，數碼貨幣應由央行主導。

Carstens質疑比特幣從來只是「投機資產」而非貨幣，因比特幣無法如傳統貨幣保值和作為交易工具，「單單是稀有和加密技術，不能保證具有作為交易工具的能力。」

Carstens又認為，比特幣在設計上只容許最多開發2100萬枚，當系統愈接近上限，受到大數持有者攻擊只是時間問題。他又認為，比特幣從開採到維持都需要大量電力支撐，維持成本極高。

比特幣曾跌穿30000美元，耶倫擔心成為非法活動資金來源，可見【下一頁】

各地央行近年加入研究數碼貨幣，Carstens認為，若數碼貨幣真正出現，央行必須有重要地位，確保價值穩健、貨幣供應具合理彈性和持續監察。

不過，Carstens言論遭比特幣信奉者反駁，認為比特幣遭受系統攻擊需要龐大硬件規模才可行，又認為目前比特幣的維持成本，能獲得充分回報，比特幣的價值正正是因為它並非央行的貨幣。

據Coindesk報價，比特幣日內曾再度跌穿30,000美元，最新報31,271美元，較24小時前低1.6%。

朋友買左TVC扣稅心郁郁？投資TVC有咩好揀？

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編輯：麥德銘

數碼貨幣 比特幣 國際清算銀行

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