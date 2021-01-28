內地電商熱銷「血吊墜」以真人血為原料　網民：好嚇人，被送這玩意兒的人不會被嚇到嗎？

內地不少電商平台熱買一款「血吊墜」的商品，聲稱可為人「擋災」的空心玻璃瓶，女方通過扎破手指鮮血滴落瓶內，做成血吊墜，引起廣泛報道，而有不少商家也將商品下架。

綜合內媒報道，有商家在網購平台上宣稱，把「血吊墜」送給男朋友，不但可表達自己對愛情的忠誠，而且可為對方擋災。在商品被下架前，有賣家表面是售買小空瓶，但實際上附送了採血針、膠布，以及吸管等工具，在評論區甚至出現買家劃傷手指的圖片和短片等。在不少商品下架後，商家指道有關空瓶商品，可裝有朱砂、精油等，未有提及血液字眼。

此事也引起微博熱論，有網民指出如果對方送贈此商品，必然會感到嚇人，兼且會拒收。「誰要送我立馬分手，瘋子惹不起」、「好瘆人，被送這玩意兒的人不會被嚇到嗎？」、「這是邪教吧」。

有網民則開玩笑指，若為保男方平安，還不如送用過的衛生巾，「女孩子的血能擋災，真正的意思是把帶血的衛生巾貼男友額頭上可擋一次災，貼夠9次兩人就鎖死了且平安健康幸福。這是祖上流傳下來的說法，家里人不讓亂說的。」，有網民回應:「不是女孩子的血就行，得是姨媽血。這玩意兒在古代叫做天葵，辟邪的。」、「如果貼9次都還沒分手，那的確鎖死了」。

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責任編輯：黎淑雯