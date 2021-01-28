【遊戲驛站GME】GameStop成全球股市焦點   品牌前身為小型軟體零售店？

▲ 美國遊戲公司GameStop（GME）近日股價連續大漲，成為全球股市焦點。

美國遊戲公司GameStop（GME）近日股價連續大漲，成為全球股市焦點。究竟Gamestop品牌有什麼歷史？主要經營的業務又包括什麼？

【機迷熱話】任天堂更改遊戲上架條款 售價不准低於$15

GameStop（遊戲驛站公司）是美國電子遊戲、消費電子產品與無線服務銷售商，總部位於德克薩斯州格雷普韋恩(Grapevine, Texas)，目前GameSpot的執行長為George Sherman。

然而GameStop的歷史相當曲折，翻查網上資料，GameStop的前身是一家名為Babbage’s的小型軟體零售店，從1994年開始，則進行了一連串的商業收購、併購與重組，使品牌不斷壯大，並最終改名為GameStop。

GameStop目前在美國、加拿大、澳洲、歐洲等等10個國家擁有逾5000間零售店，全職員工人數約14000人。零售店主要以GameStop和EB Games、Micromania 品牌為主，銷售電動遊戲軟硬體產品和個人電腦娛樂軟體。

該公司業務廣泛，除了經營遊戲網站Gamestop.com和Kongregate，也擁有兩個電子商務網站經營網購業務，售賣遊戲雜誌《Game Informer》、遊戲攻略，娛樂相關DVD和其他電腦遊戲相關產品。

【Signal爆紅】Signal是非牟利機構 堅持不依賴大科企 靠捐款營運不賣廣告數據

【每日焦點】Signal iOS App有得轉Wallpaper Mewe App繁體中文版登場

責任編輯：蘇穎琪