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【5G手機】三星Galaxy S21 Ultra採低功耗顯示屏幕　可減低16%耗電量

科技 15:00 2021/01/28

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三星（Samsung）發布的Galaxy S21系列手機，其中一款型號採用低功耗OLED顯示屏，不但可支援120Hz刷新率，更能減低16%耗電量。

現時各大手機品牌紛紛推出5G手機，但支援5G網絡的設備耗電量或會更大。最近三星（Samsung）表示，旗下最新推出Galaxy S21系列手機，其中一款型號採用低功耗OLED顯示屏，不但可支援120Hz刷新率，更能減低16%耗電量。

<<【中階5G機】三星 Galaxy A32延續上代設計　在港上市售2,698元

<<【三星實測】三星旗艦5G手機Galaxy S21系列明開賣　售5,989港元起（有片+多圖）

據外媒報道，官方表示，Galaxy S21 Ultra設備採用LTPO（低溫多晶硅氧化物）屏幕，可提升面板發光效率，例如色域、亮度、HDR等效能。另外，對比於三星過往使用的顯示屏幕，新款低功耗OLED顯示屏可降低16％耗電量。

事實上，LTPO屏幕最早應用於智能手錶產品上。在2018年，蘋果（Apple）推出的Apple Watch Series 4，採用LG生產的LTPO顯示屏，而三星在2019年推出的Galaxy Watch Active 2，就使用Samsung Display生產的LTPO屏幕。早前已有報道指，蘋果新一代旗艦手機將改用LTPO屏幕，三星（Samsung）及LG將成為主要供應商。

即看三星旗艦5G手機Galaxy S21系列

責任編輯：李寶如

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