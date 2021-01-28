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【牛津疫苗】斥阿斯利康如「豬肉舖」 歐盟拒先到先得

環球社會熱點 13:18 2021/01/28

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全球新冠肺炎疫情肆虐，多國均加快為國民接種新冠疫苗。牛津疫苗生產商阿斯利康（AstraZeneca）早前指，因設於歐洲的生產線出現問題，未能如期向歐盟交付新冠疫苗。歐盟不滿阿斯利康做法，形容他們做生意的手法如同豬肉店所使用的「先到先得」，亦敦促可以透過其他生產線，填補對歐盟的疫苗供應短缺，以履行合約承諾。

阿斯利康稱全天候解決減產 為延期交付辯護 【下一頁】

阿斯利康表示，礙於歐洲生產線問題，首季未能如期向歐盟交付疫苗，令歐盟對其做法大感不滿。歐盟表示，牛津疫苗供應量不足，導致為國民接種疫苗的進度大失預算，敦促阿斯利康藥廠從英國生產線調送新冠疫苗至歐洲。

阿斯利康與歐盟的合約附設保密條款，但據悉歐盟上周已得知將於今年1月至3月，只獲得較原有協議少60%的牛津疫苗。為解決疫苗供應量問題，雙方於本周三舉行會談，但歐盟仍重申希望阿斯利康盡快履行合約承諾。

約翰遜籲歐盟「講道理」 勿限疫苗出口 【下一頁】

歐盟健康及食品安全事務專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）更明言拒絕接受「先到先得」的概念。

她指：

「我們拒絕『先到先得』的邏輯。街道上的豬肉店就可以這樣，但不能用於合同上。在我們的合同中，未有指定任何國家或英國因為較早簽署，而擁有優先權。」

（We reject the logic of ‘first come, first served’. That may work at the neighbourhood butchers but not in a contract. In our contract it is not specified that any country or the UK has priority because it signed earlier.）

由於牛津疫苗供應量未如進度，歐盟早前曾威脅，或會採取手段限制在歐洲生產的新冠疫苗出口至其他國家，包括限制由比利時工廠生產的輝瑞（Pfizer）疫苗出口至英國。

責任編輯：郭麗明

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