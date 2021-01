【牛津疫苗】斥阿斯利康如「豬肉舖」 歐盟拒先到先得

全球新冠肺炎疫情肆虐,多國均加快為國民接種新冠疫苗。牛津疫苗生產商阿斯利康(AstraZeneca)早前指,因設於歐洲的生產線出現問題,未能如期向歐盟交付新冠疫苗。歐盟不滿阿斯利康做法,形容他們做生意的手法如同豬肉店所使用的「先到先得」,亦敦促可以透過其他生產線,填補對歐盟的疫苗供應短缺,以履行合約承諾。

阿斯利康表示,礙於歐洲生產線問題,首季未能如期向歐盟交付疫苗,令歐盟對其做法大感不滿。歐盟表示,牛津疫苗供應量不足,導致為國民接種疫苗的進度大失預算,敦促阿斯利康藥廠從英國生產線調送新冠疫苗至歐洲。

阿斯利康與歐盟的合約附設保密條款,但據悉歐盟上周已得知將於今年1月至3月,只獲得較原有協議少60%的牛津疫苗。為解決疫苗供應量問題,雙方於本周三舉行會談,但歐盟仍重申希望阿斯利康盡快履行合約承諾。

歐盟健康及食品安全事務專員基里亞基季斯(Stella Kyriakides)更明言拒絕接受「先到先得」的概念。

她指:

「我們拒絕『先到先得』的邏輯。街道上的豬肉店就可以這樣,但不能用於合同上。在我們的合同中,未有指定任何國家或英國因為較早簽署,而擁有優先權。」

