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【交通基建】政府推動收費隧道「不停車繳費服務」　隧道收費亭將拆卸改善交通（一文看清計劃詳情）

理財智慧 13:00 2021/01/28

分享：

政府現正推動「不停車繳費服務」，擬於政府收費隧道及青沙管制區推出，駕駛人士將可利用繳費貼遙距繳付隧道費，無須再在收費亭停車或排隊付款，令行車更暢順，改善隧道一帶的交通。服務並不收取行政費。運輸署今日推出「不停車繳費服務」網站，加深公眾對不停車繳費服務及繳費貼的了解。

「不停車繳費服務」將於法例修訂獲通過後，分階段於全港政府收費隧道及青沙管制區推行。首階段暫定於獅子山隧道、城門隧道、青沙管制區；第二階段暫定於香港仔隧道、海底隧道、東區海底隧道、大老山隧道。而當政府接收西區海底隧道及大欖隧道擁有權後，亦將實施不停車繳費服務。

在不停車繳費服務下，駕駛人士將可以利用繳費貼輕鬆遙距繳付隧道費，無須再在收費亭停車或排隊付款。

過隧道流程:

    點擊圖片放大
    +2

服務主要由「不停車繳費系統」及「個別車輛繳費貼」兩部分組成：

1. 不停車繳費系統：為一套自動系統，用以偵測通過隧道的車輛及處理繳費

2. 個別車輛繳費貼：為一張無線射頻識別(RFID)標籤貼紙，貼於車頭擋風玻璃上

無線射頻識別(RFID)標籤貼紙，需貼於車頭擋風玻璃上。

服務不收取行政費，每部車輛首張「個別車輛繳費貼」會免費提供。政府表示，有關措施可令行車更暢順，亦有助改善隧道一帶的交通。現時設於收費廣場的收費亭亦會移除，騰出的空間可用於交通相關用途，例如改善現有巴士站。運輸署正展開公眾參與活動，包括與不同持份者會面，及於稍後舉行展覽。

 

 

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責任編輯：葉卓偉

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